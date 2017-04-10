У Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» пройдет «Вахта памяти»

Патриотическая акция, посвященная 72-летию Великой Победы, пройдет в приморской столице в третий раз, с 5 по 7 мая с 12 до 18 часов, сообщили в пресс-службе администрации города.

Студенты и курсанты, сменяя друг друга, будут стоять в почетном карауле у Вечного огня, отдавая дань памяти тем, кто погиб, защищая Родину.

– Учебные заведения провели отбор и начали подготовку самых достойных ребят к участию в патриотической акции. Сейчас проходят репетиции на базе каждого учреждения – участника по отработке строевого шага и смены почетного караула. 5 мая в 12 часов состоится открытие «Вахты памяти». Всего в акции будут принимать участие семь образовательных учреждений Владивостока, – рассказал ведущий специалист управления по делам молодежи администрации города Сергей Язев.

В этом году в акции «Вахта памяти» примут участие Морской колледж и Морской технологический колледж МГУ им. адм. Невельского, Владивостокский филиал Дальневосточного юридического института МВД России, Дальневосточная пожарно-спасательная академия – филиал Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, Владивостокский морской рыбопромышленный колледж, Учебный военный центр Тихоокеанского государственного медицинского университета, филиал Нахимовского военно-морского училища.