Проверка на фоне напряженности

Вчера, 17 апреля, во Владивостоке с выездной проверкой находился заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков. В штабе Тихоокеанского флота он провел заседание военного совета Восточного военного округа (ВВО) для подведения итогов зимнего периода службы армейских и флотских объединений, сообщили в пресс-службе ВВО.

На прошлой неделе замминистра проинспектировал 40-ю отдельную Краснодарско-Харбинскую дважды Краснознаменную бригаду морской пехоты и центр материально-технического обеспечения Тихоокеанского флота. Кроме того, генерал проверил Уссурийское суворовское военное училище, соединения и отдельные части Уссурийского гарнизона 5-й общевойсковой армии.

– Войска и силы, дислоцированные на востоке России, играют особую роль в обеспечении безопасности страны в этом регионе, – заявил Дмитрий Булгаков. – Состояние и укомплектованность войск и сил флота вооружением, боевой техникой и материальными средствами гарантируют выполнение стоящих перед ними задач. Я удовлетворен состоянием их боевой и мобилизационной готовности.

По мнению экспертов, внезапная проверка вызвана ростом напряженности на Корейском полуострове в связи с угрозами США в адрес Северной Кореи. Как стало известно «В» из неофициальных источников, на Дальнем Востоке в состояние повышенной готовности приведены ряд ракетных, зенитно-ракетных, артиллерийских, танковых, мотострелковых, авиационных полков и бригад, а также все войсковые и стратегические силы ПВО. Некоторые из них выведены из гарнизонов в полевые лагеря или перебрасываются на юг Приморского края. В том числе и комплексы тактических ракет «Искандер-М», и противокорабельные ракетные комплексы. Солдатам и офицерам говорят, чтобы они были готовы к любым неожиданностям.