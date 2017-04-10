«Оперное» дело передано в суд

Антон Лубченко, бывший художественный руководитель Приморского театра оперы и балета, предстанет перед судом во Владивостоке по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщается на сайте прокуратуры края, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении экс-худрука сразу по нескольким статьям, в том числе – злоупотребление должностными полномочиями.

По версии следствия, преступления совершены в период с декабря 2014-го по апрель 2015 года, когда фигурант являлся руководителем театра.

Действуя умышленно, из корыстных побуждений и личной заинтересованности, вопреки интересам службы и возглавляемого им учреждения, он заключал фиктивные контракты, в том числе на оказание услуги по поставке светового оборудования. Кроме того, на средства учреждения культуры под видом командировочных расходов Антон Лубченко приобретал авиабилеты бизнес-класса для поездок в личных целях.

В результате таких действий фигуранта бюджету края причинен ущерб в размере порядка 2,5 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела вели следователи следственного отдела Управления ФСБ России по Приморскому краю. В ходе расследования обвиняемый перечислил 686 тысяч рублей в счет погашения ущерба.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд Владивостока для рассмотрения по существу.

Меж тем сам Антон Лубченко, если судить по его страничке в Фейсбуке, не склонен унывать из-за факта передачи дела в суд. В пасхальные дни он посетил город Тихвин и опубликовал фотографии на фоне монастыря, сделав такую запись: «Посещение дивного русского города Тихвина в Пасхальную неделю надолго оставит впечатление и послевкусие. Одна из главных христианских святынь – Чудотворная Тихвинская икона Божией Матери – хранится здесь. Кроме того, в Тихвине находится дивный музей – родовая усадьба Н. А. Римского-Корсакова». Антон Лубченко сообщил и о том, что приступил к работе над новым проектом в Санкт-Петербурге.