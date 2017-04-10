На баннере – герой, живущий рядом

Во Владивостоке полным ходом идет подготовка к празднованию одного из самых светлых и важных праздников в России – Дня Победы. О том, что уже сделано и какие мероприятия ждут горожан в первые майские дни, рассказала Елена Щеголева, заместитель главы администрации Владивостока.

Вечный огонь отправят в Санкт-Петербург

– У празднования 9 Мая в нашем городе существует множество традиций. Мы все их учитываем и обязательно сохраняем, когда обсуждаем ход подготовки к празднику на заседаниях оргкомитета, рабочих групп, – подчеркнула Елена Щеголева. – Особое внимание уделяем безопасности, а также схеме перекрытия движения, поскольку это всегда очень важно. Замечу, что в этом году командование ТОФ пошло навстречу городу, назначив репетиции парада, в том числе и генеральную, на ночь.

Повторюсь, все мероприятия Дня Победы традиционные и любимы жителями Владивостока. Их уже сейчас проводится немало, особенно в школах, библиотеках, где начались встречи с ветеранами, тематические вечера, чтения.

Особое внимание мы уделяем тому, чтобы праздничные мероприятия захватили весь город, чтобы те владивостокцы, кто не пойдет 9 Мая в центр, ощутили атмосферу праздника в своих микрорайонах.

Основные мероприятия будут проводиться 5, 6, 8 и 9 мая.

5 мая в Доме офицеров флота пройдет торжественное собрание общественности Владивостока и офицеров Владивостокского гарнизона. Очень радостно, что ТОФ в этом году во всех мероприятиях с нами вместе, поддерживает нас, так работать легко и приятно.

5 мая мы будем проводить также церемонию отправки Вечного огня из Владивостока в Санкт-Петербург, где будет акция «Слияние Вечных огней». Это тоже проводится не впервые, но каждый раз мы стараемся сделать акцию ярче, праздничнее.

6 мая начнутся мероприятия в районах города. Венки будут возложены в Гайдамакском сквере и в парке Победы. После торжественной части обязательно пройдут массовые гулянья с угощением солдатской кашей. Будет очень душевно и празднично. Главное – чтобы не подвела небесная канцелярия.

8 мая с полуденным выстрелом пушки будут возложены цветы и венки к стеле «Владивосток – город воинской славы», затем мы перейдем на Корабельную набережную, возложим цветы у Стены памяти и к Вечному огню на мемориальном комплексе «Боевая слава ТОФ».

Бессмертный полк пройдет по Светланской

Основные события развернутся 9 Мая. Они связаны с проведением парада, к которому так тщательно готовятся все подразделения ТОФ. В нем будут участвовать около 1500 человек и около 50 единиц боевой техники. А после парада пройдет по Светланской Бессмертный полк. Мы надеемся, что к нему присоединятся все, кто помнит о подвиге дедов и отцов на фронтах Великой Отечественной.

После прохождения Бессмертного полка начнутся традиционные гулянья на центральной площади Владивостока – с концертом, солдатской кашей… Песни, танцы, гулянья будут идти до 22 часов и завершатся фейерверком.

В Адмиральском сквере специально приглашенных ветеранов тоже будут угощать кашей и чествовать, для них пройдет концерт. Замечу, что все мероприятия мы также прорабатываем совместно с городской ветеранской организацией. Все детали учтены вплоть до доставки пожилых людей к скверу и обратно.

Центр города будет празднично украшен, а по всему Владивостоку уже в скором времени появятся баннеры, на которых будут фотографии наших ветеранов, чтобы все знали героев в лицо. Причем мы стараемся портреты размещать с учетом проживания ветерана, чтобы о том, что рядом живет настоящий герой, узнали соседи, особенно молодежь. Узнали и гордились!