Георгиевскую ленту вручат волонтеры

С 5 по 8 мая волонтеры будут раздавать жителям и гостям приморской столицы символ победы – Георгиевскую ленту в крупных торговых центрах, расположенных в разных районах города.
Традиционное мероприятие организовано администрацией краевого центра. В этом году планируется раздать 35000 лент, сообщили в пресс-службе мэрии.
Перед самой акцией управление по делам молодежи администрации Владивостока проведет рабочую встречу с волонтерами. Ребятам расскажут об основных моментах акции, о правилах ее проведения, распределят участников по точкам выдачи лент. Адреса торговых центров станут известны позднее.
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