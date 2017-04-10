Десятки пожаров пылали в лесах Приморья в минувшие выходные

Из-за ветреной теплой и сухой погоды, установившейся по всему краю, любой, даже небольшой пал, запущенный очередным рачительным дачником, или костер, разведенный любителями пикников, могут превратиться в настоящее стихийное бедствие.

Так, к примеру, в минувшие выходные, как сообщила пресс-служба края, два жилых дома, дворовые постройки и пилорама, а также автомобиль сгорели в поселке Пластун Тернейского района. Причина возгорания – неконтролируемый пал травы. Площадь пожара составила три тысячи квадратных метров, а тушили его 26 человек и девять единиц техники, пострадавших от огня нет.

Сейчас решается вопрос о предоставлении нового жилья погорельцам и компенсации ущерба. Также устанавливаются граждане, по вине которых произошел пожар. Кроме того, из-за палов в Ольгинском районе сгорело четыре столба линии электропередачи, в результате без электроэнергии остались села Бровки и Щербаковка с населением 95 человек. В Артемовском городском округе в результате пожара повреждена опора ЛЭП, без света осталось 175 домов частного сектора, в которых проживают 525 человек.

Всего за минувшие сутки в крае потушено 28 пожаров на площади почти 450 га в 18 муниципалитетах, в тушении было задействовано более 360 человек и 90 единиц техники.

За последнюю неделю в Хасанском районе на территории нацпарка «Земля леопарда» было зафиксировано несколько пожаров, огнем пройдено порядка 400 га. В настоящее время все пожары ликвидированы. Между тем, как сообщается на официальном сайте прокуратуры Приморья, ведомством была организована проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль прокурора края.

Кроме этого, будут проверены сообщения СМИ о причине таких пожаров, в качестве которой указаны «умышленный поджог браконьерами».

Также надзорное ведомство намерено дать оценку своевременности обнаружения возгораний, достаточности сил и средств, использованных при тушении данных пожаров.

Напомним: в крае введен особый противопожарный режим. По последним данным, сейчас в Приморье действует 17 лесных пожаров на площади более 220 га.