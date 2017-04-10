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Всем добра и чистоты

В городском двухмесячнике благоустройства участвуют школьники, студенты, волонтеры и неравнодушные горожане
Всем добра и чистоты

В приморской столице полным ходом идет генеральная уборка – двухмесячник чистоты. Коммунальные службы Владивостока проводят работы по благоустройству на городских улицах, тротуарах, магистралях, в пешеходных переходах и скверах.

Газоны и откосы отчищают от мусора, старой травы и листьев. Высаживают цветочную рассаду, обрезают деревья и кустарники. Задействована спецтехника. Дороги убирают вакуумными подметально-уборочными машинами, моют улицы и тротуары, ремонтируют и красят леерные ограждения. Однако невозможно привести в порядок город без участия самих его жителей.

Специалисты администрации Владивостока призывают горожан активно поучаствовать в масштабном наведении порядка. К примеру, привести в порядок и озеленить свой двор. Или помочь благоустроить территорию возле школы или детсада, где занимаются их дети. И горожан, желающих присоединиться к генеральной уборке приморской столицы, немало. Причем вместе со взрослыми убирают и дети.

Так, в минувшую субботу, 15 апреля, во Владивостоке прошел «Добрый субботник» – акция по наведению чистоты и порядка на территории краевой детской клинической больницы № 2 на улице Приморской, 6. Ее организатором выступил благотворительный фонд «Счастливые дети» при поддержке муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр» Владивостока.

Убрать листву, побелить бордюры, покрасить лавочки и детские площадки, а также высадить деревья и установить кормушки для птиц пришли десятки владивостокцев. В их числе – волонтеры, представители благотворительного фонда, учащиеся школы № 35 и неравнодушные граждане, сообщили в пресс-службе администрации приморской столицы.

– Очень важно именно на собственном примере показать другим, что навести порядок в своем дворе или возле какого-либо учреждения может каждый. Это совсем несложно. Главное, чтобы было желание. Ведь покраска бордюра, побелка деревьев и уборка мусора займет не так много времени, как кажется сначала, – отметила президент благотворительного фонда «Счастливые дети» Светлана Нестерова.

Буквально за час дружной работы на свежем воздухе территория детской больницы заиграла новыми яркими красками. Участники субботника убрали листву и высохшую траву, побелили бордюры, покрасили детские игровые площадки.

Завершился «Добрый субботник» установкой кормушек для птиц. К слову, эти лесные столовые были изготовлены волонтерами муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр», работающего при администрации Владивостока. Ребята смастерили кормушки на творческих занятиях, которые регулярно проводятся в клубе «Антресоль».

Также вклад в благоустройство Владивостока внесли юные художники приморской столицы – участники студии Горазды Лунековой «Элементы света» и второкурсники Владивостокского художественного училища, студенты курса заслуженного художника России Евгения Макеева – всего около 30 человек. В минувшую субботу, накануне Пасхи, они решили расписать небольшую подпорную стену рядом с волейбольными площадками и зданием ГИМС на улице Лейтенанта Шмидта, 21. Стена эта «лицом» выходит прямо на пляж и на тропу здоровья. А на что приятнее смотреть, прогуливаясь вдоль моря или отдыхая на теплой гальке? Конечно, на роспись в морской теме, а не на бетонные блоки, решили маленькие начинающие художники вместе со своими мастерами. И вот на подпорной стене, что почти в самом начале тропы здоровья в районе бухты Федорова, появились рыба-цветок, морская звезда в шортах и другие морские чудеса.

– Мы всей семьей с детьми (а они у меня тоже занимаются в «Элементах света») часто гуляем здесь, – говорит Горазда Лунекова. – Тропа здоровья – замечательный подарок от администрации Владивостока горожанам, гулять по ней и полезно, и приятно. И мы можем сделать такие прогулки немного лучше, если разрисуем эту стену. Так что акция – просто подарок от нас городу. Мы с ребятами решили, что в наших силах превратить эту стену в арт-объект. Морская тема возникла сама собой, она здесь очень логична. Кроме того, когда мы рассматривали наш будущий «холст», то увидели, что кто-то когда-то нарисовал на стене двух рыб. Ну вот и решили, что оставим их и включим в общее произведение.

Определив общую тему росписи, каждый из участников акции сделал сначала эскиз будущего рисунка. А Горазда Лунекова и Евгений Макеев все просмотрели, что-то посоветовали, что-то подправили (в большей степени, конечно, это касалось работ второкурсников ВХУ, ведь фантазию юных художников не удержать), а затем, купив на свои средства кисти, краски и другой инвентарь, участники «художественного субботника» отправились на море. Творить красоту и добро.

Роспись стены фрагментами, которые объединяет тема моря, длилась фактически весь день, причем оставлять свое творение незаконченным участники акции не намерены, они обязательно создадут именно то цельное произведение, которое и планировалось с самого начала.

За этим мэтр приморской живописи Евгений Макеев проследит лично. Кстати, он также принял участие в акции как художник, а не только как наставник – нарисовал на стене огромную синюю рыбу…

– Меня очень порадовало, что мои студенты с энтузиазмом отнеслись к предложению вот так поработать у моря, – поделился Евгений Макеев. – Между прочим, им такие необычные «холсты» даже полезно осваивать. У нас в аудиториях нет возможности поставить действительно большой холст, как кусок стены, например, а уметь с ним работать – это важно. Поэтому такая практика им только на пользу.

Начинающие и юные художники работали с неподдельным энтузиазмом. А родители ребят из «Элементов света» также поддержали порыв своих чад и привезли к морю небольшой газовый гриль, на котором для усталых творцов жарили сосиски, чтобы подкрепить силы и вдохновение.

– Мы учимся улучшать среду, в которой обитаем, – говорит Горазда Лунекова. – Если ты научился творить добро, то жизнь и твоя, и окружающих тебя людей будет более счастливой. Мы учим детей: делай то, что в твоих силах, тогда и мир изменится к лучшему.

Словам наставницы вторит 10-летняя Инесса Ваганова, чья рыба-цветок отныне деловито и спокойно плывет на стене вдоль моря.

– Я думаю, что мы сделали правильно. Ведь будет лучше, если человек будет гулять там, где красиво, – считает юная художница.

   

Автор : Евгений СИДОРОВ, Любовь БЕРЧАНСКАЯ

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