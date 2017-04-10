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«Даже если построят, сдать не сможем…»

О том, как в Приморье идет реализация программы «Жилье для российской семьи», рассказал Максим Веденев, и.о. руководителя краевого департамента градостроительства на заседании экономического комитета Законодательного собрания Приморья.

Планы и реальность

В реестр граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по программе «Жилье для российской семьи», по состоянию на 1 января 2017 года включено 4868 приморцев. Большинство из них приходится на Владивосток – 4225 заявителей. В Уссурийске – 430, в Находке – 213. Всего на начало года заключено 959 договоров участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Гражданам на приобретение жилья экономического класса выдано ипотечных кредитов на сумму 357 миллионов рублей.

В Уссурийске в рамках льготной программы продолжается строительство микрорайона «Радужный». В 2016 году по данному проекту введено в эксплуатацию 10 тысяч квадратов жилья экономического класса. Причем инфраструктуру (сети водоснабжения и водоотведения) к микрорайону комплексной застройки подвели за бюджетный счет.

Во Владивостоке программа реализуется по трем проектам. Один объект – на земельном участке, расположенном в районе «Снеговая Падь, микрорайон Д» (общий объем ввода жилья 141,8 тысячи квадратных метров, в том числе жилья экономкласса – 70,9 тысячи кв. м).

Следующий объект – в районе улицы Нейбута, 135 (район Зеленого Угла). Здесь планируется ввести в эксплуатацию 35 тысяч квадратов, в том числе жилья экономкласса – 11,5 тысячи.

И объект в поселке Трудовое – в районе улицы 50 лет Октября, 1. Общий объем ввода жилья по проекту составил 64,5 тысячи квадратов, в том числе жилья экономкласса – 27,381 тысячи.

Правда, планы не всегда воплощаются в жизнь. Где-то процесс движется успешно и по графику, где-то возникают проблемы.

– Положительная тенденция у нас по Уссурийску, – отметил Максим Веденев. – 10 тысяч квадратов мы уже ввели, в конце лета добавим еще 10 тысяч. Застройщик полностью исполнил свои обязательства.

По словам градостроителя, также активно ведется стройка в районе Зеленого Угла в приморской столице. В настоящий момент застройщик готов объявить дополнительную программу для заявителей. Обсуждается только цена вопроса – либо 45 тысяч рублей за метр, либо меньше.

А вот в Снеговой Пади ситуация сложная.

– Сейчас подрядчик берет еще один кредит в банке на достройку, – отметил Максим Веденев. – Но мы прекрасно понимаем, что, даже если он успеет все достроить, жилье в эксплуатацию мы сдать не сможем. Нам просто не к чему его подключить. К холодной воде данный объект должен был подключить Спецстрой России, построив кольцевой водовод. Мало того что Спецстрой собираются реорганизовывать, так еще и понятно, что в установленный срок организация не успеет сдать коммуникации. Емкости, которые построил Спецстрой, оказались никуда не годными. Они не держат воду. А создание самого водовода еще даже не начато. Поэтому дома, не подключенные к воде, мы точно сдать не сможем. По крайней мере, в этом году.

По словам чиновника, ситуация обсуждается со Спецстроем, но каких-либо очевидных решений пока нет.

Вторая проблемная территория – в поселке Трудовое. Правда, имеет она иную природу.

– Застройщик заявил планы на 25 тысяч квадратов, – отметил Максим Веденев. – Но на сегодняшний день всего 30 человек заключили договоры о долевом строительстве. Иными словами, строить ему просто не на что – люди не идут.

Второй год без роста

По словам представителя градостроительного департамента края, в целом ввод нового жилья в Приморье уже второй год показывает негативную тенденцию. Исполнение программы по итогам 2016 года составило 98 процентов к уровню 2015-го. Основные причины, которые называют краевые чиновники: снижение потребительского спроса и местная специфика – огромное количество земель находится в ведении Минобороны.

– У застройщиков, чьи объекты попали на земли Минобороны, есть разрешение на строительство. Но кто им даст разрешение на ввод этого жилья в эксплуатацию? – вопрошает Максим Веденев. – Сегодня в запретных зонах находится более 1,2 миллиона квадратных метров жилой застройки. Возведение объектов по таким земельным участкам либо не начато, либо заморожено. Мы ждем прояснения ситуации из министерства. Оно, кстати, обещает поэтапно снимать ограничения. Но на сегодняшний день у нас есть только письма, что Минобороны ничего против строек не имеет. Однако письмо – не нормативно-правовой акт. Юридически использовать его мы не можем. Тем не менее рекомендуем застройщикам продолжать строительство. К концу лета, возможно, вопрос частично решится.

Кстати

Согласно докладу департамента градостроительства, сегодня общая площадь жилья, приходящаяся в среднем на одного жителя Приморского края, составляет 22,4 квадратного метра.

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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