Штыль в серебре

Приморский гребец Иван Штыль завоевал серебро чемпионата России, сообщила пресс-служба края.

В Краснодаре завершились чемпионат РФ и всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ. Ведущие гребцы страны проверили свои силы перед началом сезона на первых официальных стартах.

На 200-метровой дистанции в каноэ-одиночке наш земляк олимпийский чемпион Иван Штыль завоевал серебро. В байдарке-одиночке на 200-метровке в десятку лучших вошел еще один приморец – Егор Капров, занявший 7-е место.

Также отличились спортсмены, представлявшие наш край по параллельному зачету. Николай Червов стал лучшим в байдарке-одиночке на дистанции 5000 метров, байдарочница Кира Степанова выиграла четыре медали в одиночке: золотую на дистанции 5000 метров, две серебряные на 200 и 500 метров и бронзовую на 2000 метров, а каноистка Алия Алмакаева дважды финишировала в одиночке с третьим результатом на дистанциях 200 и 500 метров.