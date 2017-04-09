«Приморочка» минимум вторая

За чемпионский титул еще придется побороться

В чемпионате России по волейболу высшей лиги «А» среди женщин владивостокская «Приморочка» провела очередной поединок в гостях в Воронеже с одноименным клубом. Наш клуб одержал восьмую в сезоне победу на тай-брейке, которая досрочно гарантировала землячкам как минимум второе место по итогам сезона.

Этот матч с «Воронежем» начался с проигранной партии – 16:25. Но затем приморская команда выиграла два сета подряд с одинаковым счетом 25:17. По итогам четвертой партии у «Приморочки» были хорошие шансы на чистую победу, но фактор гостевой площадки сработал, и после отметки 12:10 в нашу пользу игра была сломана, хотя девушки боролись до конца четвертой партии и отыграли два очка на сетболе – 20:25.

Решающая пятая партия прошла под диктовку «Приморочки». На подаче Елены Бабкиной наша команда создала рывок 7:0. Пасующие атаковали соперниц по краям площадки. В итоге удары Юлии Гильмановой, Марины Бондаревой и Елены Бабкиной не оставили ни малейшего шанса защите хозяек – 6:15. Итоговый счет по партиям – 2:3.

– У нас была тяжелая игра, – признался по итогам гостевой встречи главный тренер ВК «Приморочка» Александр Стаценко. – На старте матча у нашей команды ничего не получалось в атаке. Поэтому первая партия была продолжением предыдущего проигранного поединка. Но потом мы нашли свою игру, поставили на атаку по краям площадки, и выбранная стратегия оказалась удачной. В пятой партии чувствовали себя уверенно. Кстати, из девяти матчей, состоявших из полных пяти партий, мы проиграли только один тай-брейк. Девочки у нас с характером. У нас остается еще шанс побороться за золотые медали в высшей лиге «А». Естественно, мы им воспользуемся, чтобы сделать подарок Владивостоку и всем любителям женского волейбола.

В ближайшие выходные наша «Приморочка» проведет заключительные домашние матчи сезона. 15 и 16 апреля в «Олимпийце» приморская команда будет принимать лидера высшей лиги «А» череповецкую «Северянку». Начало игр в 17.00. Вход свободный. Эти поединки стоят того, чтобы их посмотреть, ведь будут играть два лучших коллектива нынешнего первенства.