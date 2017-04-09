Ничейный рекорд

Но «Луч-Энергия» оторвался от догоняющих соперников

Лучистые установили своеобразный рекорд: семь игр подряд ведущий футбольный клуб Владивостока провел без побед. И, похоже, стал главным претендентом на титул «самой миролюбивой» команды весенней части первенства ФНЛ. В День космонавтики, 12 апреля, в гостевом поединке 31-го тура «тигры» сыграли вничью с нижнекамским «Нефтехимиком». Паритет стал для них уже пятым подряд и шестым в этом году.

Справедливости ради отметим, что наши земляки превосходили спортсменов Татарстана по качеству игры и настрою на победу. На 29-й минуте встречи точный удар полузащитника Антона Килина вывел дружину Константина Емельянова вперед – 1:0. Однако закрепиться на этом победном результате приморцам не удалось. Видимо, расслабились после забитого гола. Уже через две минуты татарский футболист Камиль Муллин забил ответный мяч и не позволил гостям увезти из Нижнекамска запланированные три очка – 1:1.

Во втором тайме футболисты «Луча-Энергии» полностью владели преимуществом, чаще находились на половине поля соперников, но по-настоящему опасных моментов создать не сумели. А вот «Нефтехимик» вполне мог вырвать победу, если бы не мастерство вратаря «желто-синих» Ильи Гаврилова, который вытащил мяч после пушечного удара «химика» Льва Корнилова. Под занавес встречи гости попытались организовать штурм, но, кроме простого навала, сделать им ничего не удалось. В итоге команды набрали по одному очку.

И что удивительно, даже ничья позволила «Лучу-Энергии» чуть-чуть отодвинуться от зоны вылета, поскольку наши основные конкуренты свои матчи либо проиграли, либо завершили миром. Отрыв от ближайшего преследователя теперь составляет уже не два, а три очка. Впрочем, радости от этого мало. Большинство поединков весенней серии первой лиги наш клуб проводил с более слабыми соперниками. Теперь придется играть с командами из лидирующей группы, стремящимися пробиться в высшую лигу.

– В состоявшемся гостевом матче с «Нефтехимиком» ничейный результат видится вполне закономерным, – подвел итог встречи главный тренер «Луча-Энергии» Константин Емельянов на послематчевой пресс-конференции. – Игра получилась боевая и жесткая с обеих сторон. Это связано с футбольным полем, которое было нелучшего качества. Игра была упрощена и со стороны «Нефтехимика», и с нашей стороны. Было много передач и мало индивидуальной борьбы. «Нефтехимик» поставил в обороне высокого защитника под наших голеадоров. Наши полузащитники били вперед. Рассчитывали, что будет заброс за спину защиты хозяев. И это принесло свой результат – первыми забили мы. «Нефтехимик» совершил позиционную ошибку. К сожалению, через несколько минут мы также допустили позиционную ошибку. В целом и у нас, и у хозяев во втором тайме были еще голевые моменты, но их не удалось реализовать.

После 31-го тура клуб из Владивостока набрал 38 очков и сохранил место на прежней 12-й позиции.

Следующую игру «Луч-Энергия» проведет в понедельник, 17 апреля, в Москве против «Спартака-2». Дублирующая команда лидера чемпионата России в высшей лиге – столичного «Спартака» находится на четвертом месте первенства первой лиги.