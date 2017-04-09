Приморью покажут «Три дня до весны»

Зрители Владивостока первыми увидят фильм «Три дня до весны», рассказывающий о тяжелом времени блокады Ленинграда, сообщила пресс-служба края.

Главные герои картины – офицер госбезопасности и молодой врач – должны успеть предотвратить катастрофу – распространение вирусов из разбомбленной фашистами секретной лаборатории.

В кинотеатрах России фильм будет единственной картиной, посвященной событиям 1941–1945 годов, в преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Во Владивостоке и Приморье зрители увидят фильм немного раньше – сеансы начнутся с 4 мая во всех кинотеатрах.

«Три дня до весны» представляет интерес для приморцев еще и потому, что музыку к ленте написал бывший худрук Приморского театра оперы и балета Антон Лубченко. Как известно, еще в прошлом году он был задержан и этапирован во Владивосток – по итогам деятельности театра заведено четыре уголовных дела. Еще недавно экс-худрук Приморского театра оперы и балета находился под подпиской о невыезде, но, судя по записям на его страничке в «Фейсбуке», теперь ведет активную премьерную жизнь – раздает интервью в Санкт-Петербурге и Москве, сообщает о запуске новых проектов в столице…