На холсте – мысли. Сказочные

Выставка приморского художника Сергея Меренкова «Холст. Мысли» открывается сегодня в Приморской краевой картинной галерее на Партизанском проспекте, 12. В экспозицию вошли 22 живописные работы, созданные за последние полтора года.

Сергей Меренков родился во Владивостоке в 1976 году. Образование получил здесь же. Сначала учился во Владивостокском художественном училище, а потом в Дальневосточной академии искусств. Участвовал в групповых выставках во Владивостоке, Париже, Москве, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском, на Кунашире, Итурупе.

Сергей Меренков занимается живописью, графикой и скульптурой. По его эскизам, разработанным совместно с Георгием Шароглазовым, была создана скульптура «Воспоминание о моряке загранплавания», которая сейчас стоит на Океанском проспекте.

Картины Сергея Меренкова показывают зрителям особенный мир: сказочный, похожий на иллюстрацию к детской книжке, а оттого неизменно уютный и теплый. Здесь каждый персонаж – герой собственной истории, в которой происходят удивительные события. С помощью такого приема художник вызывает любопытство зрителя: из каких же приключений был выхвачен момент? Однако стоит задержаться у картины чуть дольше и становится понятно, что за аллегорическими и ироническими образами прячутся серьезные размышления художника о реальной жизни.