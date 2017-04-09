История повторится?

В последние дни Соединенные Штаты помимо Ближнего Востока стали нагнетать обстановку на Дальнем Востоке.

Вслед за Сирией американцы захотели помахать дубиной у Корейского полуострова. Привыкшие устраивать цветные революции и не стесняясь применять силовые методы в отношении экономически слабых стран, янки решили подвести к красной черте корейский народ. Сделать это Вашингтон собирается с помощью тяжелого атомного авианосца Carl Winson со штурмовой и бомбардировочной авиацией на борту в сопровождении нескольких надводных кораблей и одной подводной лодки с крылатыми ракетами. Соединение вместо запланированного визита в Австралию из Сингапура двинулось к Цусимскому проливу. В Пентагоне такой демарш объяснили необходимостью демонстрации силы после ракетных испытаний КНДР.

Попробуем разобраться в происходящих событиях и проанализировать их развитие. 9 апреля Пхеньян провел очередное испытание баллистических ракет средней дальности.

То есть любая из этих ракет может точно накрыть любую из морских или воздушных баз США, расположенных в Японии и Южной Корее. Вашингтону это не нравится.

Чем это чревато? Стоит напомнить, что именно США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки и уничтожили сотни тысяч мирных жителей. США массово применяли химическое оружие и отравляющие вещества, жгли напалмом Вьетнам, из-за чего погибли или стали инвалидами три миллиона человек. США покрывали ковровыми бомбардировками Корею в 50-х годах, использовали запрещенные ООН снаряды и бомбы с урановыми наконечниками в Ираке, что привело к волне лейкемии и массовым смертям.

Судя по событиям в Сирии, янки могут нанести удар и по КНДР. В отличие от Ближнего Востока с севера Корейского полуострова ответ прилетит незамедлительно. Там в постоянной готовности находятся около тысячи различных ракет. Что касается авиации и флота КНДР, то вряд ли они из-за технической слабости смогут предпринять какие-либо военные действия. К сожалению, основной удар придется на расположенное рядом с американскими базами мирное население Республики Корея и Японии. Их гибель будет на совести Штатов, но нравственные категории американские стратеги вряд ли берут в расчет...

И еще: в тылу американской авианосной группы находится флагман ТОФ гвардейский ракетный крейсер «Варяг», который в числе прочего несет на борту неуязвимые для противоракетной обороны ВМФ США противокорабельные ракеты.