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Общество

Душепопечительский центр окажет услуги бездомным

Реестр поставщиков социальных услуг на территории Приморского края пополнился еще одной организацией. Региональная общественная организация «Душепопечительский центр реабилитации» (РОО «ДПЦ») будет оказывать стационарные услуги нуждающимся, в том числе лицам без определенного места жительства, сообщили в пресс-службе края.

По информации департамента труда и социального развития, сегодня организация имеет приюты на острове Русском, в селах Новодевица Хорольского района и Многоудобном Шкотовского района. Сейчас на обслуживании у сотрудников центра 45 человек.

– С внесением в реестр ДПЦ получает возможность компенсировать затраты за оказанные услуги за счет средств краевого бюджета. Основное условие – тарифы здесь не должны превышать стоимость социальных услуг в государственных учреждениях, – комментируют в ведомстве.

Возможность государственной поддержки организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, предусмотрена федеральным законом. Он закрепляет единые стандарты оказания услуг, адресный подход к их предоставлению с учетом индивидуальных потребностей гражданина, нуждаемость в которых определяется коллегиально.

Сегодня различные услуги по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, а также для семей с детьми в Приморье оказывают 29 учреждений. В систему социального обслуживания также входят негосударственные организации. К примеру, организация «Родные люди» работает с пожилыми людьми, нуждающимися в постороннем уходе на дому.

– Мы рассчитываем, что появление в реестре Душепопечительского центра реабилитации позволит снизить очередь в единственное учреждение подобной специализации. Имею в виду центр БОМЖ в селе Романовка Шкотовского района, – надеется директор департамента Лилия Лаврентьева.

На поддержку учреждений, входящих в реестр поставщиков социальных услуг на территории Приморья, на этот год в краевом бюджете предусмотрено около 2,8 миллиона рублей.

Автор : Отдел новостей «В»

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