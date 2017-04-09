Душепопечительский центр окажет услуги бездомным

Реестр поставщиков социальных услуг на территории Приморского края пополнился еще одной организацией. Региональная общественная организация «Душепопечительский центр реабилитации» (РОО «ДПЦ») будет оказывать стационарные услуги нуждающимся, в том числе лицам без определенного места жительства, сообщили в пресс-службе края.

По информации департамента труда и социального развития, сегодня организация имеет приюты на острове Русском, в селах Новодевица Хорольского района и Многоудобном Шкотовского района. Сейчас на обслуживании у сотрудников центра 45 человек.

– С внесением в реестр ДПЦ получает возможность компенсировать затраты за оказанные услуги за счет средств краевого бюджета. Основное условие – тарифы здесь не должны превышать стоимость социальных услуг в государственных учреждениях, – комментируют в ведомстве.

Возможность государственной поддержки организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, предусмотрена федеральным законом. Он закрепляет единые стандарты оказания услуг, адресный подход к их предоставлению с учетом индивидуальных потребностей гражданина, нуждаемость в которых определяется коллегиально.

Сегодня различные услуги по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, а также для семей с детьми в Приморье оказывают 29 учреждений. В систему социального обслуживания также входят негосударственные организации. К примеру, организация «Родные люди» работает с пожилыми людьми, нуждающимися в постороннем уходе на дому.

– Мы рассчитываем, что появление в реестре Душепопечительского центра реабилитации позволит снизить очередь в единственное учреждение подобной специализации. Имею в виду центр БОМЖ в селе Романовка Шкотовского района, – надеется директор департамента Лилия Лаврентьева.

На поддержку учреждений, входящих в реестр поставщиков социальных услуг на территории Приморья, на этот год в краевом бюджете предусмотрено около 2,8 миллиона рублей.