Апрель под знаком «Риголетто»

Премьера самой известной оперы Джузеппе Верди «Риголетто» состоится на Приморской сцене Мариинского театра 21 и 23 апреля, сообщила пресс-служба учреждения культуры.

По признанию композитора, «Риголетто» является самым театрально-действенным сюжетом, положенным им на музыку, поскольку в нем есть много выдающихся драматических моментов: «страшные события, резкие контрасты, темпераменты, патетика».

Спектакль перенесен во Владивосток с исторической сцены Мариинского театра. Возрождая славные традиции императорского времени, Валерий Гергиев привлек к работе над «Риголетто» соотечественников Верди – ведущих итальянских художников. Внешнее действие, где заглавный герой вынужден скрывать свое истинное «я» под маской шута, миланский мастер Тициано Санти оформил величественными мрачными декорациями герцогского дворца с массивными дверями во всю высоту сцены и золотыми канделябрами. Внутреннее действие, когда Риголетто снимает шутовские плащ и корону и предстает самим собой, происходит в камерном пространстве уединенного домика Джильды и прибрежной хижины Спарафучиле. Символом высокой трагедии героя выступает скол античной колонны, обязательно присутствующий в каждой сцене спектакля. Уроженка Милана Джованна Аванци создала великолепные костюмы по историческим эскизам.

Прекрасная и вместе с тем лаконичная, эта совместная постановка помогает солистам проявить свою индивидуальность (режиссер – заслуженный деятель искусств России Иркин Габитов). За прошедшие 10 лет со дня премьеры эта опера прочно закрепилась в ряду самых посещаемых спектаклей Мариинского театра.