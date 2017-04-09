За овощами, медом и саженцами – на центральную площадь Владивостока

Сегодня и завтра на площади развернется общегородская ярмарка, напомнили в пресс-службе администрации города.
Жители и гости приморской столицы смогут приобрести здесь картофель, свеклу, морковь, мед и продукты пчеловодства, рыбу, мясопродукты, яйца, молоко, хлебобулочные и кондитерские изделия. Представлены на ярмарке и сезонные товары, например саженцы.
Сотни владивостокцев с ранней весны до глубокой осени делают запасы на ярмарке. Отсутствие арендной платы позволяет горожанам приобретать овощи и другие продукты по умеренным ценам напрямую у товаропроизводителей. Свою продукцию представляют порядка 300 товаропроизводителей и фермеров из Владивостока, Арсеньева, Лесозаводска, Спасского, Октябрьского и других районов Приморья.
В пятницу, 14 апреля, ярмарка будет работать с 8 до 19 часов и в субботу, 15 апреля, с 9 до 18 часов. Организатор общегородской ярмарки – администрация Владивостока – приглашает приобрести продовольственные товары всех желающих.
С начала весны от огня пострадало более 300 гектаров национального парка. Государственные инспекторы «Земли леопарда» круглосуточно держат оборону от пожаров, которые регулярно охватывают местные территории из-за действий людей, зачастую умышленных.
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