Пасха без большегрузов

Въезд во Владивосток большегрузных и крупногабаритных автомобилей будет запрещен почти на сутки – с 15 часов 15 апреля до 5 часов 16-го, сообщила пресс-служба ГИБДД Приморского края.

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения пасхальных праздничных мероприятий.

Кроме того, в предстоящие выходные дни и православный праздник Пасхи сотрудники ГИБДД будут нести службу в усиленном режиме. Для сохранения общего контроля за безопасностью дорожного движения в местах массового скопления граждан (около храмов, часовен, церквей, поклонных мест) будут привлечены дополнительные наряды ДПС.

Чтобы не допустить совершение ДТП по вине водителей, находящихся в алкогольном опьянении, будут организованы массовые проверки водителей и рейдовые мероприятия на предмет выявления фактов управления автомобилем в нетрезвом состоянии.

ГИБДД обращается к горожанам и призывает к сознательному и благоразумному поведению на дорогах. Чтобы столь светлый праздник не омрачился дорожными происшествиями, и водителям, и пешеходам необходимо помнить и соблюдать правила поведения на дороге.