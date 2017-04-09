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Новости

Наведем порядок, создадим уют

В субботу, 15 апреля, добровольцы Владивостока приведут в порядок территорию краевой детской клинической больницы № 2 (ул. Приморская, 6).

При поддержке муниципального учреждения «Молодежный ресурсный центр», работающего при администрации приморской столицы, субботник организует благотворительный фонд «Счастливые дети».

– Эта детская больница – учреждение особенное. Здесь проходят лечение малыши, оставшиеся без попечения родителей, – рассказывают организаторы. – Волонтеры благотворительного фонда и МРЦ решили объединиться, чтобы сделать территорию больницы более благоустроенной, комфортной и уютной для прогулок детей. Приглашаем на наш субботник всех желающих.

Сбор волонтеров 15 апреля в 11 часов на остановке «Баня» (р-н Змеинки) или непосредственно в краевой детской клинической больнице № 2 (ул. Приморская, 6), уточнили в пресс-службе мэрии. Добраться до учреждения можно автобусами № 1, 13д и 13к. Контактный телефон 8-908-969-6115.

Автор : Отдел новостей «В»

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