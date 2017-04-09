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Куличи освятили, людей – благословили

В цехах одного из хлебопекарных предприятий приморской столицы митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин освятил куличи. В среду, 12 апреля, он провел обряд освящения продукции, сырья, производственных цехов, оборудования и благословил пекарей.

Перед началом обряда митрополит поздравил собравшихся с праздником Великой Пасхи и пожелал всем божьей помощи и силы.

В то время как владыка Вениамин освящал пасхальные куличи, в цехе кипела работа – мастера замешивали тесто, раскладывали его по формам и, конечно, украшали художественной росписью. В этом году на праздничных яствах будут красоваться изображения куполов и колоколов храмов, голубей. Каждый рисунок наносится вручную.

– Расписываю пасхи и куличи уже 10 лет, – рассказывает художник Яна Зверева. – Перед тем как рисовать на куличах, делаем акварельные наброски на бумаге, а продукцию расписываем пищевыми красками. Сначала наносим основные цвета, потом прорабатываем мелкие детали. На роспись одного кулича уходит много времени, но мы не гонимся за количеством, здесь очень важно тщательно прорисовать детали картины.

По словам генерального директора компании «Владхлеб» Дмитрия Шинкаренко, в этом году предприятием планируется выпустить около 200 тысяч куличей. Часть средств от продажи пасхальной продукции будет перечислена в благотворительный фонд «Сохрани жизнь» для помощи детям из детского краевого онкогематологического центра. Так что в благотворительной акции может принять участие каждый.

Кстати, освятить пасхальные яйца и куличи горожане могут не только в храмах в течение субботы, но и в воскресенье, 16 апреля, в 12.00 в парке Победы.

Напомним: Светлую Пасху празднуем 16 апреля.

Как сообщили в пресс-службе администрации Владивостока, в 12 часов начнется концерт в парке Победы (пр. 100 лет Владивостоку, 103а). Администрация Владивостока совместно с Русской православной церковью приготовили для жителей и гостей города конкурсную программу, выставку декоративно-прикладного творчества и мастер-классы. Для маленьких гостей праздника будут организованы детские игровые площадки. Здесь состоится освящение пасхальных куличей и яиц, которые горожане принесут с собой.

В 13 часов народные гулянья в честь Пасхи начнутся на набережной Спортивной гавани. Гостей также ждут концерт, игры, викторины.

На сцену выйдут народный хор «Русская песня», хор «Улыбка», украинский хор имени Анатолия Криля «Горлица», народный хор «Дети войны» и др. 

  

Автор : Кристина МУРЛЕЕВА

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