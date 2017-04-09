«Земля леопарда» в огне

С начала весны от огня пострадало более 300 гектаров национального парка. Государственные инспекторы «Земли леопарда» круглосуточно держат оборону от пожаров, которые регулярно охватывают местные территории из-за действий людей, зачастую умышленных.

Традиционно наиболее пожароопасным временем для юга Приморья считаются весна и осень. Со сходом снега оголяются высохшие трава и кустарники, которые в мгновение ока охватывает пламя от любой искры. От огня страдают сотни гектаров полей и лесов, в пепелища превращаются места обитания редких животных, в том числе дальневосточного леопарда. Зачастую крупный пожар начинается с пала на сельскохозяйственных землях у границ «Земли леопарда». Причина таких возгораний – неосторожное обращение с огнем либо умышленные поджоги сухой травы.

С начала пожароопасного периода инспекторами «Земли леопарда» было зафиксировано уже более 14 случаев возгораний на сопредельной с национальным парком территории. Контролировать пожары вдоль границ особо охраняемой природной территории приходится ежедневно днем и ночью. Усугубляет ситуацию ветер, который из начавшегося возгорания моментально раздувает пожар на большом участке, пламя быстро подступает к границам «Земли леопарда», где его останавливают сотрудники национального парка при помощи воздуходувок и пожарных машин. Дым от таких пожаров охватывает огромные территории и хорошо виден даже из Владивостока – через Амурский залив.

В отдельных случаях бороться с огнем инспекторам приходится уже на территории «Земли леопарда». Так, возгорание было зафиксировано в районе реки Семиверстки, недалеко от поселка Пожарского Хасанского района. Из-за сильного ветра огонь быстро перебирался по сухой траве вглубь территории нацпарка. На место оперативно прибыли инспекторы «Земли леопарда» и приступили к тушению, одновременно принимая меры по локализации пожара. Однако из-за высокого сухостоя и штормового ветра пламя быстро распространилось, и в итоге огонь охватил территорию площадью 322 гектара.

Тушение пожара затрудняла труднодоступность территории. Инспекторам часто приходилось передвигаться пешком. И хотя огонь в основном полыхал на землях, где не растет лес, подобные пожары губительны для национального парка.

При этом специалисты отмечают, что пожар начался сразу в нескольких местах. Количество очагов возгорания позволяет предположить, что земли национального парка пострадали из-за умышленного поджога. Одной из причин таких действий нарушителей может быть желание браконьеров отвлечь внимание инспекторов от других участков охраняемой территории, чтобы затем вести там незаконную охоту. Для противодействия данной тенденции в настоящее время принимаются необходимые меры.

– В связи с началом пожароопасного периода государственными инспекторами нацпарка организовано усиленное патрулирование территории, – подчеркнул Георгий Лихачев, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по лесохозяйственной службе. – Ощутима польза от принятых ранее профилактических мероприятий – огонь позволяют останавливать обновленные ранее противопожарные разрывы (минерализованные полосы). Кроме того, вновь хорошо себя показывают наши сезонные работники – мобильные лесопожарные бригады, сформированные из числа местных жителей. Помощь «Земле леопарда» т;акже оказывают работники КГБУ «Приморская база авиационной, наземной охраны и защиты лесов», которые борются с пожарами на сопредельной с нацпарком территории на юге. Но в то же время хотелось бы призвать военнослужащих ТОФ соблюдать правила пожарной безопасности во время учебных стрельб на полигоне, расположенном у границ «Земли леопарда», предпринять необходимые профилактические меры.

Специалисты призывают население, предприятия и ведомства бережно относиться к природе. И напоминают: неубранная сухая трава при сильном ветре загорается от любой искры, в том числе и от случайно брошенного окурка. При изменчивом ветре во время неконтролируемых сельскохозяйственных палов огонь может добраться и до населенных пунктов. Пламя способно быстро охватывать жилые дома и другие объекты инфраструктуры, не только уничтожая имущество, но и приводя к жертвам. Особо отмечается, что выжигание травы не способствует лучшему росту папоротника и кормовой травы для домашнего скота. Во время пала происходит обеднение и закисление почв. Огонь уничтожает живые микроорганизмы, насекомых, семена и питательные вещества, что приводит к заметному снижению плодородия земли.

Дирекция ФГБУ «Земля леопарда» убедительно просит проявлять особую осторожность при обращении с огнем на своих участках и в лесу. В случае обнаружения возгорания на территории ООПТ необходимо связаться с оперативным дежурным нацпарка по тел. 8 (42331) 54-121.