Навигация стартовала по просьбе трудящихся

Граждан предупредили: на воде – не шалить!

В Приморье навигация для маломерных судов открывается с 15 апреля – на полмесяца раньше обычного срока. В прошлые годы маломерный флот жителей 25-го региона России получал добро на мореплавание 1 мая.

Более ранний или более поздний старт судоходства определяют местные климатические условия, например, малоснежная зима и достаточно раннее весеннее потепление. В текущем году все водоемы в нашем регионе, в первую очередь морские акватории, очистились ото льда уже к середине второго месяца весны.

Поэтому Государственная инспекция маломерных судов (ГИМС) Приморского края по многочисленным просьбам владельцев яхт, катеров и джонок обратилась в администрацию края с предложением открыть навигацию ранее привычного срока. Что и было сделано без бюрократических проволочек. Действительно, чего малому флоту сохнуть на стапелях, если заливы, бухты и озера освободились от ледового панциря.

Но это еще не все отличия нынешней навигации от предыдущих.

Обойдемся без оригинала

– В этом году произошли изменения в оказании государственных услуг владельцам маломерных судов. Нововведения касаются регистрации маломерных судов, точнее, изменилась форма судового билета. В связи с этим документы старого образца отныне недействительны и по мере необходимости будут меняться. Также с этого года судовладельцам нет необходимости хранить на борту своего судна оригинал судового билета. Достаточно брать с собой в море нотариально заверенную копию этого документа, – отметил на встрече с представителями СМИ заместитель начальника краевого ГУ МЧС РФ главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края Леонид Маковецкий.

Кроме того, к регистрационному номеру маломерных судов добавился индекс 25 RUS, указывающий на регион прописки судна. Всю информацию, связанную с регистрацией, аттестацией судов, предоставлением документов, получением выписки из реестра можно получить в электронном виде через сайт госуслуг.

По данным на начало апреля, на учете в ГИМС Приморья стоит около 37 тысяч маломерных судов. Если владельцы катеров намерены использовать транспорт в коммерческих целях, например для перевозки туристов, то должны еще и проходить освидетельствование и получать разрешение на осуществление деятельности.

По словам Леонида Маковецкого, в Приморье есть незарегистрированные маломерные суда, чьи владельцы не желают светиться в ГИМС. Из них 95 % принадлежат браконьерам. Больше всего «пиратских» маломерных судов в Хасанском районе. Его береговая территория прилегает к государственному морскому заповеднику, в водах которого водится огромное количество морских обитателей, в том числе объектов коммерческого промысла – крабов, трепанга, гребешка. К сожалению, не удается кардинально пресечь незаконную добычу этих морских деликатесов. Сотрудники ГИМС в силу объективных причин не могут уследить за перемещением быстроходных браконьерских катеров.

К счастью, в крае есть еще добросовестные граждане, которые сообщают контролирующим органам номера судов, занимающихся запрещенным промыслом. Далее сотрудники ГИМС отрабатывают ситуацию совместно с пограничной морской инспекцией.

Любителям зимней рыбалки не страшны ни штраф, ни подводное течение

Подводя черту под деятельностью приморских спасателей в зимний период, Леонид Маковецкий еще раз коснулся наболевшей темы – несовершенства правовых норм.

– До сих пор на законодательном уровне не урегулирован вопрос с водными акваториями. Море – это федеральная территория, и здесь нормы закона не состыковываются с документами, которыми МЧС руководствуется в своей деятельности. Например, мы планируем мероприятия по обеспечению безопасности, но нормативные акты субъекта РФ не позволяют нам провести их в необходимом объеме и на должном уровне, – посетовал Леонид Маковецкий.

Он подчеркнул, что в зимнее время одной из проблем в Приморье сотрудники МЧС называют выезд автомобилей на лед. При этом автомобилист не попадает под действие правил дорожного движения, так как его авто находится на замерзшей акватории залива или бухты. А это уже юрисдикция ГИМС, а также капитанов портов и акваторий. И хотя нормативно-правовые акты субъекта Федерации запрещают выезд техники на лед, наказать строго нарушителя закон не позволяет. Максимальный штраф за это нарушение – полторы тысячи рублей – не останавливает любителей подледной рыбалки.

– Гибель человека и провал автомобиля происходят при становлении и при сходе льда. Но именно в этот период у наших берегов идет активный лов рыбы. Рыбаки пытаются воспользоваться ситуацией, выезжают на лед на своих автомобилях, и это порой приводит к трагедии. За прошедшую зиму на водоемах края произошло 11 трагических случаев (восемь в прошлом году и три уже в нынешнем). И все они – по причине безалаберности граждан, безответственного отношения к собственной жизни. Ведь это не производство, где случаются ЧП по техническим причинам. Люди едут на отдых, а попадают на собственные похороны, – сетует главный государственный инспектор по маломерным судам Приморского края.

Кстати, толщина морского льда в Амурском заливе позволяет по нему передвигаться даже большим автомобилям. Но свою коварную роль здесь играют подводные течения, которые двигают и крутят лед. Старожилы Владивостока наверняка помнят, как в советские времена одно время существовала официальная ледовая дорога между Второй Речкой и мысом Песчаным. На льду через определенные промежутки выставлялись флажки для ориентировки водителей автомобилей. Но после нескольких трагических случаев, когда машины проваливались в трещины, трассу закрыли.

Детям указать на недопущение шалости

В преддверии купального сезона Леонид Маковецкий посоветовал отдыхающим не купаться в необследованных водоемах, мало ли что находится на дне. А владельцам маломерных судов перед выходом в море обратить особое внимание на безопасность. То есть постоянно проверять исправность судна и его укомплектованность необходимыми средствами связи и спасения. Кроме того, серьезно подойти к изучению прогноза переменчивой приморской погоды. Перед тем как отдать швартовы, обязательно сообщить родственникам информацию о маршруте движения, запланированном месте нахождения и времени прибытия. Это поможет спасателям, если вдруг случится чрезвычайное происшествие.

– Находясь за штурвалом маломерного судна, категорически запрещено употреблять спиртные напитки. За данное правонарушение штраф от 500 рублей вплоть до лишения права управлением маломерным судном. Не подвергайте свою жизнь излишней опасности. Помните: водная стихия коварна и своенравна, она не прощает беспечных ошибок и невнимательности. Если на судне находятся пассажиры, проведите краткий инструктаж по технике безопасности. А детям необходимо строго указать на недопущение шалости, – резюмировал Леонид Маковецкий.