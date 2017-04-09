Апрель диктует спрос

В предстоящие выходные ожидается резкий скачок спроса на посадочный материал садовых культур. Хоть и говорят, что саженцы можно продавать чуть ли не круглый год, но этот вид торговли по-прежнему считается сезонным. Пик его в Приморье приходится обычно на 25 апреля.

Приобретенные молодые деревца постарайтесь побыстрее посадить. Чем больше времени пройдет от посадки до распускания почек, тем больше успеет нарасти молодых всасывающих корешков и более жизнеспособным будет растение.

Несмотря на нестабильность весенней погоды, апрель в этом году стоит теплый. Природа оживает. На деревьях и кустарниках уже набухли почки, начал распускаться рододендрон – верная примета приморской весны. У садоводов начинается горячая пора. Всех с началом дачного сезона!

– В наших условиях растения лучше все-таки приживаются при ранних сроках посадки – примерно с 10 по 20 апреля, – подтвердили опытные садоводы. – Но с учетом того, что нынешняя теплая весна очень бодро вступила в свои права и земля стала оттаивать уже в начале апреля, оживление на зеленых рынках началось раньше обычных сроков.

Закрепите уроки на практике

Вырастить из купленного саженца крепкое дерево и получить от него плоды – целая наука. У владивостокских дачников есть хорошая возможность освоить ее, посещая садоводческие занятия. Организуются они городским Союзом садоводов при поддержке администрации Владивостока, и сейчас, в апреле, еще идут по пятницам в конференц-зале административно-территориального управления Первореченского района на Ильичева, 15. На очередных встречах речь будет идти о выращивании крыжовника, сливы, персиков, абрикосов.

– Перед покупкой саженцев повторите пройденные уроки о том, как нужно правильно выбирать их, – посоветовала плодовод Людмила Сеткова, много лет проработавшая на Приморской плодово-ягодной опытной станции. – И старайтесь придерживаться наших рекомендаций. Отдавайте предпочтение растениям с развитой корневой системой, хорошо вызревшей древесиной и сформировавшимися почками. Корни должны быть не меньше 30–35 см. Часто частники предлагают саженцы практически с обрезанными корнями – это нежизнеспособный посадочный материал. Обращайте также внимание, сколько на деревце основных веточек (ответвлений), их должно быть не меньше 3–5. Саженцы первого года жизни приживаются безболезненнее, чем двух- или трехлетние, а тем более те, что старше. Немаловажный плюс молодых растений в том, что можно формировать их на свой вкус.

Экзотика или классика?

В начале апреля выбор саженцев на заточенных под весеннюю торговлю рынках был небольшой, но смельчаков (как продающих, так и покупающих) уже можно поздравить с почином. Начали работать садоводческие ряды на ярмарках на Де-Фризе и Красных казармах под Владивостоком, на центральном рынке в Уссурийске, открылась общегородская ярмарка на центральной площади краевой столицы, которая функционирует теперь по весеннему расписанию.

– Предлагаю саженцы яблони канадской, которую сам выращиваю больше 20 лет и убедился в ее зимостойкости, есть интересные новинки для декоративного озеленения, – рассказал Вадим Макаров, создавший на гектаре земли богатую коллекцию растений. Собеседник заинтриговал: он начал разводить нони – так называемые сырные фрукты, распространенные в Юго-Восточной Азии. Растут они на дереве моринда из семейства кофейных, которое привлекает своей неприхотливостью. О нем пишут так: где посадишь – там и будет расти. Может быть, стоит попробовать?

А вот питомниковод из Партизанска Геннадий Гороховский настоятельно рекомендует только местные виды. И прежде всего именно их готовится вынести на рынок.

– Советую всем обратить внимание на нашу местную жимолость Маака, оценить преимущество других представителей дальневосточной флоры, – говорит Геннадий Алексеевич. – Ее богатство позволяет украсить наши участки своими, а потому более стойкими лианами, хвойными породами, красиво цветущими кустарниками.

Но в любом случае при выборе между экзотикой и надежными, проверенными сортами лучше соблюдать золотую середину. Особенно это относится к плодовым культурам.

– Многие дачники признают только то, что любят с детства, – подтвердили в известном в крае питомнике семьи Макаревич. – Поэтому вновь и вновь спрашивают яблоню Абориген, грушу Тему, черную малину Кумберленд и другую садовую классику. Новинки если и приобретают, то очень осторожно. А спрос, как известно, диктует предложение.

Весеннее расписание

– На экзотике мы уже обожглись, – объяснила свой выбор в пользу давно известного ей ассортимента Татьяна Ивановна, посетительница общегородской ярмарки на центральной площади Владивостока, где с 7 апреля открылись садоводческие ряды. – Такие саженцы не приживаются, погибают. Трудно избежать плачевного результата, если покупаешь завозной, неадаптированный к нашим условиям посадочный материал. К сожалению, им заполонены рынки. Деньги на ветер… Гораздо надежнее делать покупки здесь, на общегородской ярмарке, потому что сам принцип ее организации, которую взяла на себя администрация приморской столицы, ставит заслон сомнительным продавцам. Торговые места выделяются приморским сельчанам.

Сельскохозяйственная ярмарка на центральной площади города будет работать сегодня и завтра. И имеет смысл перед поездкой на дачу сюда заглянуть. В нынешнем году специалистами управления экономики и развития предпринимательства администрации Владивостока, которые занимаются организацией работы ярмарки, откорректирована схема размещения рядов с учетом товарного соседства, создания условий как для продавцов, так и для покупателей, специально отведено место под весеннюю торговлю посадочным материалом.

Сельчан участие в ярмарке привлекает уже тем, что в отличие от специализированных торговых зон места им предоставляются бесплатно. К тому же торговля в краевой столице идет более бойко, чем в небольших городках и поселках. Вот и едут они во Владивосток даже из отдаленных районов края, специально выращивают для продажи рассаду овощей и цветов, расширяют ассортимент саженцев.

– Для нас участие в ярмарке на центральной площади Владивостока – хорошая поддержка, – рассказал Виктор Семкин из Спасского района, у которого сотрудники пресс-службы городской администрации взяли интервью. – Наряду с традиционными плодово-ягодными культурами предлагаем саженцы садовой голубики. В последнее время ее крупноплодные сорта пользуются большим спросом, наши садоводы осваивают непростую агротехнику их возделывания.

Виктор поделился, что семья развивает свое подсобное хозяйство, старается увеличить приносящий им доход. Вот и выращиванием саженцев решили с женой заняться. Ориентируются на конкретные потребности дачников и садоводов.

К сведению

Включение в реестр участников общегородской ярмарки осуществляется на основании документов, подтверждающих, что человек ведет крестьянско-фермерское или личное подсобное хозяйство, занимается садоводством и огородничеством. Это предусмотрено постановлением администрации города Владивостока № 609 от 7 марта нынешнего года. Прием документов ведет управление экономики и развития предпринимательства администрации города по адресу: г. Владивосток, ул. Прапорщика Комарова, д. 29. Более подробную информацию о порядке включения в реестр участников общегородской ярмарки можно найти на официальном сайте администрации vlc.ru.



