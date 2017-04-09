Форсаж на подводной лодке

Три премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходит боевик «Форсаж 8», который впору уже называть фантастическим, настолько нереальными становятся трюки и приключения главных героев. За ними следуют драма «Жена смотрителя зоопарка», названная критиками «Шиндлером с женским лицом», и сумасбродная французская комедия «Ой, мамочки» с Жюльет Бинош.

«Форсаж 8» (12+)

Пристегните ремни – гонка продолжается. Гавана, Берлин, Нью-Йорк – для самой крутой команды в мире нет ничего невозможного, пока они вместе. Но, когда на их пути окажется одна из самых красивых женщин на планете и по совместительству королева киберпреступности, дороги друзей разойдутся.

Продолжение популярной франшизы, которая когда-то рассказывала о буднях уличных гонщиков, а сегодня сталкивает их со сливками преступного мира, от эпизода к эпизоду умножая количество драк, взрывов и разрушений. А также наращивая бестолковость сюжета. На сей раз помощником команды Доминика Торрето становится главный злодей из предыдущего «Форсажа». Члены команды, очевидно, незлопамятны. Пусть он убил их товарища и чуть было не уничтожил всех до единого, но разве это повод, чтобы отказываться от его поддержки в очередном очень опасном деле? Серии «Форсаж» можно простить все, пока зрелищность остается на достойном уровне. В восьмом эпизоде зрителей будут удивлять танками и подводными лодками.

«Жена смотрителя зоопарка» (16+)

Реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более чем 300 евреям во время Второй мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.

Фильм для тех, кто ценит пронзительный сюжет и отличную игру актеров, среди которых Джессика Честейн («Интерстеллар») и Даниэль Брюль («Гонщик»).

«Ой, мамочки» (16+)

Мадо – самая инфантильная мамочка в мире. Она не собирается взрослеть и будто бы поменялась ролями со своей 30-летней дочерью Авриль. И вот по совпадению обе они одновременно оказываются беременны. Мысль о том, что она уже скоро станет бабушкой, не укладывается у Мадо в голове. А Авриль в шоке, так как не понаслышке знает, какая из ее матери мама…