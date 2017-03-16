Совместимые с жизнью

Как помочь раненым птицам и зверям перезимовать?

Апрель – самый «реанимационный» месяц весны. В это время природа наиболее активно возвращается к жизни после зимней заморозки. Поэтому в апреле отмечается несколько экологических праздников, например Международный день птиц.

В зоопарке «Садгород» к этой дате отпускают в дикую природу после зимовки хищных птиц. Уже сошел снег, и прошедшие реабилитацию пернатые смогут самостоятельно добывать пропитание.

Травмоопасное соседство

Нынешней зимой зоопарк приютил почти полтора десятка диких животных – это хищные птицы, летучие мыши и ежи. Все они попадают сюда ослабленными, истощенными, но чаще травмированными.

– В основном зверей нам приносят осенью и зимой. В это время ослабленное или раненое животное не сможет самостоятельно найти себе пищу, – объясняет директор зоопарка Сергей Асновин. – Птицы, которые попадают к нам, обычно бывают истощены или травмированы. А причина травм – чаще всего соседство с людьми: птицы врезаются в витрины, окна, машины, провода. Иногда они травмируются в лесу, врезавшись, например, в ветки деревьев.

Нередко приносят пернатых с переломами. С ними сложнее, порой приходится ампутировать сломанную конечность, но и это не всегда помогает. К сожалению, более половины проблемных птиц не выживает. Но, если птица цела и способна жить в дикой природе, мы ее после реабилитации обязательно выпускаем. А те, что не могут летать, остаются в зоопарке.

Хищник – значит охотник

В этом году в «Садгороде» перезимовали четыре совы неясыти – две серые и две длиннохвостые, три канюка (небольшие орлы из семейства ястребиных), ястребиная сова, два сокола пустельги, три летучие мыши и пара ежей.

Одной из длиннохвостых неясытей, которую нашли горожане, ветеринары диагностировали сотрясение мозга, скорее всего, птица врезалась в окно. Ястребиная сова, когда попала к людям, была сильно ослаблена.

– Одного из канюков нам принесли в январе, его нашли истощенным у обочины дороги, – рассказывает Сергей Асновин. – Он был ослаблен до такой степени, что сам не мог есть пищу, приходилось кормить насильно, запихивали в клюв кусочки курицы, печени. Если у птицы не нарушен глотательный рефлекс, то при попадании корма в рот она начинает есть. Постепенно количество еды в день увеличивается. Также ему прокололи курс витаминов.

При реабилитации хищных птиц, если планируется, что они вернутся в дикую природу, важно поддерживать у них охотничий инстинкт. Когда пернатые уже более или менее окрепнут и придут в себя, запускаем в вольеры живых мышей, перепелок, чтобы охотились, как на воле. Даже если хищник не охотится, даем ему живой корм, например свежеразделанную крысу, это помогает сформировать у птицы охотничьи повадки.

Разбудили – спасайте

Ежи в холодное время года впадают в спячку, но не всем удается спокойно проспать до весны. Например, один из ежей, зимовавших в этом году в зоопарке, был разбужен из-за того, что неподалеку от его гнездовья люди начали стройку. Они же и принесли поневоле ставшего шатуном зверька в зоопарк.

В неволе ежа кормят мясом, рыбой, молоком, но основной рацион колючего хищника – насекомые, земляные черви, лягушки. Поэтому ежей выпускают в природу, когда полностью оттает земля. По словам директора зоопарка, двух ежей, находящихся здесь на зимовке, отвезут в лес как можно дальше от населенных пунктов.

Летучие мыши, живущие в городах, чаще всего впадают в спячку на чердаках, но иногда они просыпаются посреди зимы и жители многоэтажек находят их в подъездах. А одна из трех мышей, попавшая в зоопарк в январе, залетела в квартиру.

В зоопарке летучих мышей кормят влажным кошачьим кормом. Так как эти животные насекомоядные, их отпустят в природу в мае, когда уже появятся бабочки и другие насекомые.