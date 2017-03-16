Настоящий полковник

Зверьё моё

Подружился с девушкой. Она решила меня познакомить с папой, полковником полиции, и предупреждает: «Папа у меня строгий, бывший военный, так что ты повнимательней, хорошо?» Отвечаю: «Хорошо». А в душе улыбаюсь: до фига я таких пап видал…

Приходим к ним домой, поздоровались, разуваюсь. Тут папаня выдает: «Барсик, гости!». Из коридора испуганно и шустро выбегает кот, который тащит в зубах мне тапки… Вот тут-то я понял, что попал серьезно…

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