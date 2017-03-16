Настоящий полковник

Приходим к ним домой, поздоровались, разуваюсь. Тут папаня выдает: «Барсик, гости!». Из коридора испуганно и шустро выбегает кот, который тащит в зубах мне тапки… Вот тут-то я понял, что попал серьезно…
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Весна в этом году ранняя, так что многие весенние радости происходят раньше срока. Вот и краснокнижные утки-мандаринки прилетели во Владивосток из теплых стран на две недели раньше, чем обычно.
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