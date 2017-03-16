Рецепт счастья: ищите повод для радости

А вообще рецепт на каждый день, по словам психотерапевтов, выглядит следующим образом:
– хорошо высыпаться,
– вкусно и полноценно питаться,
– заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие,
– иметь интересное хобби,
– иметь больше друзей,
– выстроить счастливую семейную жизнь, в том числе и сексуальную.
Одним словом, чем человек психологически богаче, тем больше у него шансов сохранить здоровье.
– Фрейд считал, что человек может быть счастливым только тогда, когда реализуются его детские желания, – напоминает профессор Кравцова. – Поэтому давайте вспомним свои детские мечты, какие из них вы успели реализовать и какие реально реализовать сегодня.
Почаще радуйте себя новыми событиями. Например, научитесь водить машину и получите права, да хотя бы и в 60 лет. Научитесь танцевать, запишитесь на мастер-класс по рисованию... И чем вы старше, тем больше на это нужно обращать внимания. Желания наполняют наш мир энергией и красками. Ищите повод для радости – это лучшая профилактика депрессии.