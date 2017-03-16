Рецепт счастья: ищите повод для радости

Как же нужно жить, чтобы однажды не погрузиться в омут депрессии? Доктора отвечают просто: если у человека в жизни много радости, много точек душевной опоры, у него меньше шансов заболеть.

А вообще рецепт на каждый день, по словам психотерапевтов, выглядит следующим образом:

– хорошо высыпаться,

– вкусно и полноценно питаться,

– заниматься любимым делом и получать от этого удовольствие,

– иметь интересное хобби,

– иметь больше друзей,

– выстроить счастливую семейную жизнь, в том числе и сексуальную.

Одним словом, чем человек психологически богаче, тем больше у него шансов сохранить здоровье.

– Фрейд считал, что человек может быть счастливым только тогда, когда реализуются его детские желания, – напоминает профессор Кравцова. – Поэтому давайте вспомним свои детские мечты, какие из них вы успели реализовать и какие реально реализовать сегодня.

Почаще радуйте себя новыми событиями. Например, научитесь водить машину и получите права, да хотя бы и в 60 лет. Научитесь танцевать, запишитесь на мастер-класс по рисованию... И чем вы старше, тем больше на это нужно обращать внимания. Желания наполняют наш мир энергией и красками. Ищите повод для радости – это лучшая профилактика депрессии.