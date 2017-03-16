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Если пропала способность желать...

Что нужно делать, чтобы не упасть в омут депрессии

По данным Всемирной организации здравоохранения, депрессия и тревожные расстройства ежегодно наносят глобальной экономике ущерб в размере 1 трлн долларов. Именно поэтому в 2017 году Всемирный день здоровья, отмечаемый ежегодно 7 апреля, ВОЗ посвятила помощи людям, страдающим депрессией. Он прошел под лозунгом «Давай поговорим!».

Итак, это научно доказанный медицинский факт: депрессия – тяжелая болезнь, которая поражает людей всех возрастов, из всех слоев общества, во всех странах. В худшем варианте развития заболевания оно может привести к самоубийству, которое занимает второе место среди причин смерти людей в возрасте 15–29 лет, констатирует ВОЗ.

Не отрицать не слишком очевидное

Россия, по статистике ВОЗ, к сожалению, занимает одно из ведущих мест в мире по количеству суицидов. А по количеству детских суицидов наша страна периодически входит в тройку лидеров.

Если оценивать ситуацию в Приморском крае, то и здесь она оставляет желать лучшего. На общий фон психических заболеваний в регионе, по словам специалистов, влияют и природные факторы, и сложная экономическая обстановка, и большой процент экстремальных профессий (моряки, рыбаки). В зоне риска и огромный пласт приезжих. Люди едут сюда, чтобы улучшить свое материальное положение, а на месте выясняется, что Приморье не такой уж и золотой край. Неустроенность в жизни также увеличивает количество случаев депрессии.

На минувшей неделе профессор Илья Ульянов, заведующий кафедрой психиатрии и неврологии ТГМУ, главный внештатный психотерапевт Приморского края, и его коллеги встретились с журналистами, чтобы рассказать об этой медицинской и социальной проблеме. По словам доктора Ульянова, у 70 процентов страдающих депрессией болезнь просто не диагностирована. Основная проблема заключается в том, что один из симптомов этого психического расстройства – анозогнозия. Говоря простым языком, человек не признает того, что он болен. И если окружающие не обращают внимания на изменения, происходящие с близким человеком, заболевание прогрессирует: увеличиваются стаж болезни и разнообразие клинических признаков, сокращается количество светлых промежутков.

– В нашем обществе люди боятся обращаться к психиатрам и психотерапевтам, опасаясь страшных диагнозов и клейма психического расстройства, – говорит Илья Геннадьевич. – Однако более 90 % депрессий относится к невротическим состояниям, которые не предполагают постановки на специализированный учет и не влекут за собой какого-либо поражения в правах. Дееспособность сохраняется.

Узнать депрессию в лицо

Как же отличить депрессию от простой тревоги или плохого настроения?

– Депрессия – это потеря способности желать и способности действовать. Есть ряд факторов, по сочетанию которых можно узнать заболевание, – объясняет заведующая кафедрой клинической психологии ТГМУ, главный внештатный медицинский психолог Приморского края профессор Наталья Кравцова. – В перечне – длительное снижение настроения, которое не меняется при отдыхе или переключении на другие виды деятельности. Снижение социальной активности – например, не хочется идти в гости, в кино. Не к конкретным людям, не на конкретный фильм, а вообще. Если вдруг пропадают все желания, а те события или занятия, которые раньше приносили радость, сейчас оставляют вас равнодушным. Если человек перестает видеть смысл в своих действиях или поступках. Если снижается аппетит или, напротив, человек начинает много есть, но без удовольствия. Если происходит снижение других волевых инстинктивных побуждений, уменьшается сексуальная активность. Если появляется психическая и физическая заторможенность, человек начинает медленно соображать, медленно включаться в то, что ему говорят. Если есть и сопутствующие признаки: беспричинная тревога, низкая самооценка, чувство вины, обиды.

И если ощущения эти не кратковременны, а длятся от двух недель и больше, то это уже сигнал, что с вами не все в порядке. Если вы вдруг обнаружили в себе эти изменения, тем более в совокупности, вам стоит обратиться к психологу.

Кроме того, говорят специалисты, у депрессии есть множество различных соматических симптомов, периодически меняющихся. Сегодня болит сердце, через три месяца может появиться синдром раздраженного кишечника, какое-то время спустя – дискинезия желчевыводящих путей, потом – вегето-сосудистая дистония.

– Человек воспринимает эти заболевания как самостоятельные, на самом же деле это отдельные невротические симптомы, как, например, щупальца у кальмара. Но общее «тело» болезней остается неизменным – это депрессия, – поясняет доктор Ульянов. – Для лечения этих расстройств существует отдельная врачебная специальность – врач-психотерапевт, он лечит не фармакологическими, а психотерапевтическими техниками, задача которых – полностью изменить образ жизни. Просто наладить сон, аппетит или сексуальную жизнь – этого недостаточно. Это как если бы пожарный в квартире из трех комнат потушил одну и уехал на обеденный перерыв, оставив огню остальную часть квартиры...

Осторожно: диван!

Иногда поводом для беспокойства могут стать довольно банальные причины. Например, если кто-то из ваших домочадцев вдруг полюбил диван, не спешите обвинять его в лени. Может, это начало депрессии. Обвиняя человека в том, что он лентяй, что так всю жизнь и проведет на диване, мы вгоняем его в депрессию еще больше. В этом состоянии на него и так давит заниженная самооценка, когда он сравнивает себя с более успешными сверстниками, бывшими одноклассниками, однокурсниками, а если еще и близкие начинают его «вдавливать» в этот диван, то недалеко и до суицида. К такому выходу человек приходит, когда решает, что никому не нужен, в том числе и самому себе.

Предупреждение это касается и детей: если ребенок постоянно валяется на диване, это прямой сигнал к тому, что пора идти к специалисту.

Отдельный симптом – обострение расстройства в межсезонье.

– Причина и в уменьшении светового дня (если речь идет об осенних обострениях), и в факторе перестройки биологических ритмов. У людей с невротическими расстройствами функция приспособления страдает в числе первых. Пока жизнь таких людей стабильна, они чувствуют себя вполне комфортно, но, как только нужно что-то менять в жизни, они начинают ощущать себя, словно перегруженный КамАЗ на повороте, – вновь проводит аналогию профессор Ульянов.

Можно ли выйти из депрессии самостоятельно?

«Нет», – практически хором утверждают специалисты. Когда человек впадает в депрессию, он не может оценивать свое состояние адекватно, все его системы – биологическая, социальная, психическая – дают сбой. Но при этом он считает, что подобное состояние – норма.

– Хуже всего, когда человек в таком состоянии начинает посещать различные психологические тренинги по личностному росту, считая, что это его спасение, и зачастую выбирая максимально радикальные. А потом попадает в психиатрический стационар (и такие ситуации не редкость). Нужно очень аккуратно относиться к тренингам личностного роста, смотреть, кто их ведет, – предупреждает Наталья Кравцова. – Тем более что сейчас благодаря Интернету узнать это не проблема. Любит наш народ ходить и к парапсихологам. В результате очень трудно выводить людей из того состояния, в которое они попадают. Иногда на это уходят годы...

Проблема заключается еще и в том, что у нас практически нет государственной психологической службы, помочь могут только частнопрактикующие психологи. Правда, психологическая помощь (не только в нашей стране, но и во всем мире) – дело крайне затратное.

Владивостоку в этом смысле повезло: в городе работает Центр психотерапии и медико-социальной помощи (на ул. Уборевича), в котором можно получить бесплатную психологическую помощь.

Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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