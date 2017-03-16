Велосипед, настало твое время!

Новостная лента
Апрель, 12 среда
11:09
РИА VladNews ждет ваших новостей!
11:09
Страстная неделя-2017: что можно, а чего нельзя делать
11:09
8 канал объявляет кастинг на конкурс красоты ''Miss Sunrise'' Эксклюзив
11:04
Владивостокцы проверили свои знания русского языка Видео
10:51
Во вторник во Владивостоке произошло 80 аварий Эксклюзив
10:46
"Спартак-Приморье" имеет шансы попасть в финал Суперлиги Видео
10:46
«Добрый субботник» пройдет во Владивостоке
10:37
19-летний приморец прописал в своей квартире 8 иностранцев
10:27
В ДТП с участием грузовика во Владивостоке пострадал человек Эксклюзив
10:24
Пациент психбольницы во Владивостоке самостоятельно покинул учреждение
10:09
МФЦ Владивостока приглашают на День открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц Адреса
10:02
Букет цветов вместо тысячи слов!
09:57
Житель Приморье осужден за смерть пешехода
09:42
Пассажирка не доехала до Амурской области и родила в поезде
09:31
В Приморье жена ищет своего мужа уже четыре месяца Эксклюзив
09:19
В Приморье за сутки зарегистрировано более 10 возгораний
09:19
Игорь Пушкарев: Наши доводы были интересны лишь нам самим
08:52
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения в среду, 12 апреля Адреса
08:49
Часть Владивостока останется без света сегодня, 12 апреля Адреса
08:47
Сегодня прокурор выскажет свое мнение по делу охранников Пушкарева
08:43
Во Владивостоке без осадков, +8°C
08:35
Гороскоп на 12 апреля
08:13
Эксперты: Питьевая вода в Приморье стала хуже
05:06
Брызги лета: фонтаны Владивостока готовят к новому сезону Фото
04:32
Специалисты выяснили, какие продукты могут вызвать зависимость
03:26
Акция по раздельному сбору мусора стартовала во владивостокских школах
02:04
Ученые рассказали, как заставить мужчину сделать для вас все
01:15
Сотрудники трамвайного депо Владивостока принимают участие в двухмесячнике чистоты Фото и Видео
00:12
Ученые выяснили, как перестать есть сладкое
Апрель, 11 вторник
23:06
К пяти годам дети становятся отличными лгунами, - ученые
22:01
Решить социально значимые проблемы предлагают на хакатоне
21:04
Отказ от молока поможет сохранить здоровье, - уеные
20:02
Дачников Владивостока приглашают на бесплатные занятия
Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
4113 (52) от 12 апреля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Браво Городний! Браво Пушкарев!
Особенности дачной моды – 2017
Как Галенки держат связь с космосом
Мандаринки принимают поклонников в лучах заката
Мужчины хотят в декрет
68 от 04 апреля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Как слово наше отзовется?
Журнал приглашает на свидание и советует… не прогуливать учебу
Что ждать от второго чтения закона?
Встретимся в Ботаническом саду!
13 мая виноградари встретятся в Орехово
Спорт

Велосипед, настало твое время!

Горожане пересаживаются на двухколесный транспорт ради здоровья и общения
Велосипед, настало твое время!

Несколько сот владивостокцев в минувшие выходные оставили свои авто в гаражах и на стоянках, а взамен достали и начистили позабытые в холода велосипеды. Повод был праздничный – 8 апреля в городе состоялось официальное открытие велосезона-2017.

Новым маршрутом к новым победам

В этом году организаторы – управление по делам молодежи (УДМ) администрации Владивостока – изменили традиционный маршрут велопробега. Обычно на открытие сезона он стартует от кольца фуникулера и идет до СК «Олимпиец». На этот раз участники пробега ехали от Покровского парка по Алеутской, далее – по Корабельной набережной и финишировали на набережной Цесаревича. По словам организаторов, сделано это было по просьбе самих велосипедистов, чтобы внести нотку разнообразия в мероприятие.

На время проведения заезда сотрудники ГИБДД перекрыли движение в центре города.

– Маршрут выбран таким образом, чтобы минимально повлиять на автомобильное движение, – объяснил ведущий специалист УДМ Сергей Язев. – По сложившейся практике велопробег занимает буквально 15–20 минут, за это время критичных заторов не возникает. Радует, что велодвижение во Владивостоке становится все популярнее, и мы видим, что все больше жителей нашего города стремятся к здоровому образу жизни.

Действительно, несмотря на пасмурную погоду, в заезде решили принять участие более 500 горожан. В этом году было много детей. Те, что постарше, ехали на собственных велосипедах, младшие – с родителями, устроившись на дополнительном сиденье. А самой юной участнице пробега исполнился всего год!

Крути педали, участвуй в квестах

На финише праздник не закончился. На набережной Цесаревича силами УДМ были организованы интересные площадки. Несколько команд сразились в велополо – это игра в мяч на велосипедах с использованием специальных клюшек. Самые азартные участвовали в драг-рейсинге, в ходе которого определили самых быстрых велосипедистов на короткой дистанции, и в велоквестах. Также проводились мастер-классы по ремонту велисипедов.

Помимо стандартных велосипедов на празднике были замечены дрифт-трайки – велосипеды, которые могут дрифтовать. Их, как и автомобили, можно пускать в занос. Конструкция такого транспортного средства весьма необычна. Велосипед трехколесный, низкий, с широким сиденьем, а задние колеса широкие. Кроме того, общее любопытство вызвали велосипеды с пристегнутыми небольшими тележками для детей и моторчиками, чтобы легче преодолевать подъемы.

И не забываем про ПДД

Велодвижение в приморской столице активно поддерживается администрацией города и в финансовом, и в организационном плане. Идейным вдохновителем проекта является движение «Сам себе велосипед». Ребята уже несколько лет стремятся пересадить владивостокцев на экологичный вид транспорта, предварительно подготовив инфраструктуру. Эти усилия дают результат: на улицах все чаще встречаются велосипедисты. Давно наладили работу велопрокаты на острове Русском и в центре города.

– Кататься можно везде, закон говорит о том, что велосипед – такой же участник дорожного движения, как автомобиль, мотоцикл или пешеход, – объясняет руководитель проекта «Сам себе велосипед» Антон Савенко. – Другое дело, что кататься на оживленных городских улицах страшно. Но, если бояться, можно вообще из дома не выходить. На велосипедизацию Владивостока муниципалитет выделяет бюджетные деньги, и, нужно сказать, дело движется. Помимо проведения городских мероприятий мы делаем стоянки для велосипедистов.

Напомним также, что в рамках популяризации велоспорта администрация города организовала курс лекций «Вело-ПДД». Велосипедисты проводят для школьников теоретические и практические занятия по езде на велосипеде и рассказывают ребятам о правилах поведения на дороге.

  

Автор : Кристина МУРЛЕЕВА

comments powered by Disqus
В этом номере:
Браво Городний! Браво Пушкарев!
Браво Городний! Браво Пушкарев!

На открытии муниципального Центра современного искусства публика не сдерживала эмоций

Особенности дачной моды – 2017
Особенности дачной моды – 2017

И на грядках хочется быть красивой

Как Галенки держат связь с космосом

«Заря», я «Кедр»! Вижу Землю. Продолжаю полет...»

Мандаринки принимают поклонников в лучах заката

Весна в этом году ранняя, так что многие весенние радости происходят раньше срока. Вот и краснокнижные утки-мандаринки прилетели во Владивосток из теплых стран на две недели раньше, чем обычно.

Мужчины хотят в декрет

Почти треть приморских мужчин согласна сидеть с детьми дома вместо того, чтобы зарабатывать деньги.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4112

Крестьянин торжествует и весной
Террору – нет. Сплочению – да
В Приморье разгораются лесные пожары
И никаких конфетных фантиков!
Уникальную операцию провели хирурги роддома № 3
Водитель автобуса застоялся на остановке

газета
газета "Владивосток" № 4111

Что за прелесть эта провинция. В Японии
Дороги острова Русского: только благоустройство
Как стать участником «Бессмертного полка»
Жители Приморья подарили океанариуму капризный мячик с хвостиком
Пропусти велосипедиста. Он проедет очень быстро
«Надежда» начнет возвращение с Балтики

газета
газета "Владивосток" № 4110

Философ, IT-специалист или звезда рок-группы
Иностранные студенты и спортсмены учат русский язык в галерее и океанариуме
Соцсети: 14+ и только по паспорту
Напиши эссе и покори Башмета
Вперед идут приморские танкисты
Ярмарка, которую с нетерпением ждали

газета
газета "Владивосток" № 4109

Пидан высоко, губернатор – далеко
800 кило любви и нежности
Хвойная армия пополнится новобранцами
Владивостокские школьники знают толк в инвестициях
Клещи войны не объявляют. Нападают сразу
Перевозчик заплатит штраф за грязные автобусы