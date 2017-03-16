Велосипед, настало твое время!

Горожане пересаживаются на двухколесный транспорт ради здоровья и общения

Несколько сот владивостокцев в минувшие выходные оставили свои авто в гаражах и на стоянках, а взамен достали и начистили позабытые в холода велосипеды. Повод был праздничный – 8 апреля в городе состоялось официальное открытие велосезона-2017.

Новым маршрутом к новым победам

В этом году организаторы – управление по делам молодежи (УДМ) администрации Владивостока – изменили традиционный маршрут велопробега. Обычно на открытие сезона он стартует от кольца фуникулера и идет до СК «Олимпиец». На этот раз участники пробега ехали от Покровского парка по Алеутской, далее – по Корабельной набережной и финишировали на набережной Цесаревича. По словам организаторов, сделано это было по просьбе самих велосипедистов, чтобы внести нотку разнообразия в мероприятие.

На время проведения заезда сотрудники ГИБДД перекрыли движение в центре города.

– Маршрут выбран таким образом, чтобы минимально повлиять на автомобильное движение, – объяснил ведущий специалист УДМ Сергей Язев. – По сложившейся практике велопробег занимает буквально 15–20 минут, за это время критичных заторов не возникает. Радует, что велодвижение во Владивостоке становится все популярнее, и мы видим, что все больше жителей нашего города стремятся к здоровому образу жизни.

Действительно, несмотря на пасмурную погоду, в заезде решили принять участие более 500 горожан. В этом году было много детей. Те, что постарше, ехали на собственных велосипедах, младшие – с родителями, устроившись на дополнительном сиденье. А самой юной участнице пробега исполнился всего год!

Крути педали, участвуй в квестах

На финише праздник не закончился. На набережной Цесаревича силами УДМ были организованы интересные площадки. Несколько команд сразились в велополо – это игра в мяч на велосипедах с использованием специальных клюшек. Самые азартные участвовали в драг-рейсинге, в ходе которого определили самых быстрых велосипедистов на короткой дистанции, и в велоквестах. Также проводились мастер-классы по ремонту велисипедов.

Помимо стандартных велосипедов на празднике были замечены дрифт-трайки – велосипеды, которые могут дрифтовать. Их, как и автомобили, можно пускать в занос. Конструкция такого транспортного средства весьма необычна. Велосипед трехколесный, низкий, с широким сиденьем, а задние колеса широкие. Кроме того, общее любопытство вызвали велосипеды с пристегнутыми небольшими тележками для детей и моторчиками, чтобы легче преодолевать подъемы.

И не забываем про ПДД

Велодвижение в приморской столице активно поддерживается администрацией города и в финансовом, и в организационном плане. Идейным вдохновителем проекта является движение «Сам себе велосипед». Ребята уже несколько лет стремятся пересадить владивостокцев на экологичный вид транспорта, предварительно подготовив инфраструктуру. Эти усилия дают результат: на улицах все чаще встречаются велосипедисты. Давно наладили работу велопрокаты на острове Русском и в центре города.

– Кататься можно везде, закон говорит о том, что велосипед – такой же участник дорожного движения, как автомобиль, мотоцикл или пешеход, – объясняет руководитель проекта «Сам себе велосипед» Антон Савенко. – Другое дело, что кататься на оживленных городских улицах страшно. Но, если бояться, можно вообще из дома не выходить. На велосипедизацию Владивостока муниципалитет выделяет бюджетные деньги, и, нужно сказать, дело движется. Помимо проведения городских мероприятий мы делаем стоянки для велосипедистов.

Напомним также, что в рамках популяризации велоспорта администрация города организовала курс лекций «Вело-ПДД». Велосипедисты проводят для школьников теоретические и практические занятия по езде на велосипеде и рассказывают ребятам о правилах поведения на дороге.