«Луч» споткнулся о «заколдованные» ворота

Пятый матч подряд владивостокский «Луч-Энергия» не знает радости побед. В весенней серии футбольного чемпионата первой лиги наш клуб набрал всего четыре очка, при этом последние встречи проводил на родном стадионе «Динамо» при поддержке почти полутора тысяч болельщиков и с не самыми сильными соперниками.

Трехматчевую домашнюю серию «Луч-Энергия» завершил поединком против «Спартака» из Нальчика, который пытается выбраться из подвала турнирной таблицы, куда теперь постепенно скатывается и владивостокский клуб.

Справедливости ради отметим, что хозяева поля начали поединок достаточно активно и уже в дебюте матча имели несколько прекрасных моментов для взятия ворот. Вначале Иван Столбовой после флангового прострела с трех метров попал в перекладину, а отскочивший в поле мяч добивал Сергей Пономаренко и с тех же трех метров отправил его выше ворот. Еще через несколько минут Вадим Минич с угла в штрафной хлестко бил в дальний угол, но удару чуть-чуть не хватило точности. Были еще удары. Мяч летел и выше ворот, и рядом со штангой, но упорно не хотел влетать в сами ворота.

К середине первого тайма игра выравнялась. Футболисты с Северного Кавказа стали активнее действовать впереди. Уже ближе к концу первой 45-минутки гости создали опасный момент у наших ворот, но Илья Гаврилов уверенно забрал мяч после удара соперника низом в ближний угол.

После перерыва на поле у «желто-синих» появился атакующий полузащитник Александр Носов. Он добавил активности команде. Наши футболисты вновь ринулись вперед большими силами. А в середине второго тайма инициативу взял на себя опорный полузащитник «Луча» Сергей Пономаренко. В первом случае он пробил из-за пределов штрафной площадки, но неточно. Во второй раз сильно ударил с 30 метров уже в створ. Спартаковский вратарь даже не смог сразу зафиксировать мяч и выпустил его из рук, но тут же накрыл своим телом.

К сожалению, больше голевых моментов ни одной из сторон создать не удалось, несмотря на все усилия. Неутешительный для хозяев итог – 0:0.

На послематчевой пресс-конференции наставник «Спартака» Хасанби Беджиев нахваливал подопечных за то, что они сумели удержать в неприкосновенности свои ворота при постоянных ударах в створ от соперника. Он также посетовал на плохое состояние поля, которое не позволило обеим командам показать быстрый и более профессиональный футбол.

– У нас было несколько моментов, при которых мы могли и должны были забить мяч. Минимум один раз, а то и больше, – заявил главный тренер «Луча» Константин Емельянов. – Такие шансы имели сразу несколько игроков, но ворота соперника оказались «заколдованными». Не помог и агрессивный характер игры нашей команды. Вплоть до того, что судья был вынужден сделать соответствующее предупреждение одному из наших футболистов. Как-то все грустно. Мяч не идет в ворота, поэтому и нет побед. Что касается состояния здоровья игроков, то некоторые из них бьются на поле на обезболивающих уколах – эта мера вынужденная из-за короткой скамейки запасных.

Взяв в 30-м туре одно очко, владивостокский клуб остался на прежней 12-й позиции с 37 очками. Ниже не опустился только из-за того, что дышавшие ему в спину соперники встречались с лидерами чемпионата и дружно проиграли свои поединки. Ситуация складывается довольно сложная. От зоны вылета «желто-синих» отделяют всего три очка – это цена одного поражения при победах догоняющих соперников.

Следующий матч наша команда проведет сегодня, 12 апреля, в Нижнекамске с «Нефтехимиком». Слабее клуба и представить невозможно – проигрывает всем подряд. Явный аутсайдер первенства, который находится на последнем месте и уже смирился с вылетом из первой лиги во вторую. Посмотрим, как с таким слабым соперником сыграет «Луч». Как известно, надежда умирает последней...