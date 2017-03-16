Отдых – не служба, зачем стоять навытяжку?

Как военные общественники принуждают военных же чиновников к здравому смыслу

Победой общественников закончилось дело о возвращении воинских перевозочных документов (ВПД) вместо нынешней компенсации, получаемой офицерами-ветеранами после дальних перелетов.

В номере за 28 сентября 2016 года «В» уже рассказывал, к чему привело решение чиновников в погонах заменить военным пенсионерам бесплатный проезд на стационарное лечение и санитарно-курортный отдых компенсацией расходов: начались массовые отказы в погашении затрат на перелеты из Приморья в центральную часть России. Причиной неприятной ситуации стало распоряжение, отданное в 2015 году заместителем директора департамента социальной гарантии Министерства обороны РФ Павлом Олюшиным.

Не одно, так другое

Несколько месяцев ушло у общественников на то, чтобы доказать во всех инстанциях, включая Главную военную прокуратуру и Минобороны, неправомочность явно надуманных причин отказа в компенсации за проезд. В итоге сам же Олюшин издал приказ считать свое распоряжение утратившим силу. А затем и военная прокуратура внесла представление о том, чтобы компенсация была выдана всем без проволочек.

– Мы смогли договориться, чтобы вернули ВПД, при этом оставили за военными пенсионерами право на получение в добровольном порядке компенсации, – рассказывает Юрий Тарлавин, координатор Приморской военной общественной ассоциации. – Но при этом появилась новая проблема: от военных ветеранов, отправляющихся по путевкам в санаторий, стали требовать строгого соблюдения временных рамок.

Например, если пребывание в медучреждении проходило с 1-го по 20-е число, то следовало прибыть к месту назначения за день до начала процедур и убыть не позднее 21-го числа. Иначе в компенсации отказывали. Аргумент, что лечение может длиться более 20 дней (а кроме поправки здоровья хотелось бы какое-то время и отдохнуть, не меняя дислокации), не принимался. Требовали вернуться 21-го числа с документами в соответствующий пенсионный орган, а затем милостиво разрешали продолжить оздоравливаться.

– Формально они правы, а по существу это издевательство, – считает Тарлавин. – Этот удар сильнее всего пришелся по тем, кто служит за Уралом. Москвичам или питерцам слетать в курортный город и по деньгам, и по времени не так обременительно, как тем, кому предстоит лететь через всю страну. И только после нашего вмешательства в министерстве пообещали с 1 января 2017 года внести изменения в приказ, чтобы снова выдавать ВПД.

Но к обещаниям мы уже не так доверчиво относимся, как раньше. Поэтому, когда наступил октябрь 2016-го и мы не увидели никаких подвижек с вынесением этого приказа, я позвонил в Москву председателю Общероссийского профсоюза военнослужащих с просьбой поговорить с Олюшиным. Ответ военного чиновника насторожил: оказалось, что ВПД теперь занимаются в департаменте транспорта Минобороны, а у этого ведомства есть нестыковки с Министерством финансов РФ.

Не знаете приказов? Читайте газету!

Личная встреча Юрия Тарлавина с главным военным прокурором РФ Сергеем Фридинским, прошедшая в Москве 30 ноября 2016 года, оптимизма не добавила. Поэтому 25 декабря военные пенсионеры Владивостока организовали собрание, на котором было принято обращение к президенту и генпрокурору.

– В ответ – молчание. Тогда я написал письмо генеральному прокурору России Юрию Чайке. После этого долгожданный ответ все же был получен: «Поскольку в приведенных нормативно-правовых актах ограничений в сроках, указывающих, за сколько дней граждане льготных категорий обязаны прибыть к месту санаторно-курортного лечения (оздоровления) и убыть к месту своего проживания, не установлено, полагаем, что для отказа в возмещении стоимости проезда по причинам несоответствия сроков приезда в населенные пункты, в которых расположены санатории, срокам начала лечения, указанным в санаторно-курортной путевке, у военных комиссаров (оснований. – Прим. ред.) не имеется». Подпись – Павел Олюшин. Все, вопрос закрыт, – констатирует Юрий Алексеевич.

Казалось бы, добившись справедливости, можно праздновать победу. Но не тут-то было.

– Как мне рассказали ветераны-пограничники, в пенсионном отделе ФСБ, к которому они теперь относятся, стали предупреждать: вы должны прибыть в санаторий за день до начала лечения и на следующий день по его окончании убыть. При этом объяснить, на каком основании выдвигаются такие требования, ответить не смогли. Поэтому я и обратился в вашу газету, чтобы через СМИ все узнали правду и больше военным пенсионерам финансисты нервы не мотали, – объясняет Тарлавин.

Кстати, тем офицерам, которые решили все же воспользоваться компенсацией за проезд, а не ВПД, Сбербанк предлагает получить авансом шесть пенсий, написав заявление в военкомат.

– Хотел бы предупредить ветеранов: несмотря на удобство этой услуги, есть подводные камни, о которых не стоит забывать, – говорит Тарлавин. – Если вовремя не оформить документы на компенсацию по возвращении с лечения, потом можно надолго остаться без денег. Особенно это касается военных из глубинки. Документооборот с краевым центром уж очень медленный и нерегулярный. Два-три месяца без денег просидеть точно придется. Так что заранее все планируйте, особенно если у вас пенсия – единственный источник дохода.