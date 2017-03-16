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Всмотритесь в лица солдат Победы

Большие портреты ветеранов украсят Владивосток в преддверии 9 Мая

Подготовка к празднованию 72-й годовщины Великой Победы в приморской столице в самом разгаре. Одна из особенных поздравительных акций стала в городе уже традиционной. Пятый год подряд накануне праздника на улицах появляются большие (три на шесть метров) баннеры с портретами ныне живущих ветеранов Великой Отечественной войны в парадной форме.

Напоминание о подвиге народа

– Кандидатуры ветеранов были согласованы в городском Совете ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, – рассказала заместитель главы администрации Владивостока Елена Щеголева. – Баннеры будут размещены именно в тех районах, где живут фронтовики. К слову, подготовка к празднованию Дня Победы в целом проходит в тесном взаимодействии с Советом ветеранов. Ведь в первую очередь это праздник людей, которые не жалели своих жизней и здоровья ради того, чтобы небо над нами было мирным.

Как пояснили в Совете ветеранов, кандидатуры согласовываются так, чтобы такое важное поздравление получило как можно больше ветеранов, а на баннерах каждый год размещались портреты разных людей. Как правило, это активисты, которые продолжают работать в ветеранском движении, участвуют в патриотическом воспитании молодежи. Этот вопрос активно обсуждается. Районные советы предлагают свои кандидатуры, которые окончательно утверждаются на президиуме городского Совета ветеранов.

Напомним, что решение таким необычным образом поздравлять ветеранов и напоминать жителям и гостям Владивостока о великом подвиге нашего народа принял еще в 2013 году глава города Игорь Пушкарев.

«Страшно было на войне...»

Сейчас солдаты Победы приходят в Совет ветеранов, чтобы сфотографироваться. А пока готовятся к фотосессии, с удовольствием общаются, вспоминают боевую молодость и даже поют песни военных лет.

Ну а те фронтовики, которые по состоянию здоровья временно не могут выйти из дома, встречают фотографов у себя.

Ветеран войны Антонина Фарвазова подошла к вопросу творчески, специально для фотоссесии сшила гимнастерку и пилотку, ведь те, в которых она воевала, за давностью лет не сохранились.

– Мой отец погиб на Курской дуге, и мы, 17-летние девчонки, чьи отцы и женихи погибли, добровольно написали заявления в военкомат и пошли защищать свою Родину, – рассказывает Антонина Тимофеевна. – Направили нас на 3-й Белорусский фронт. А пока ехали, изучали ППШ и учились стрелять. Всякое было: и в лесу ночевали, и в снегу, и раненых выносили. Страшно было на войне...

– День Победы застал меня на военном транспорте «Лейтенант Краскин», куда я попал после школы юнг, – говорит Николай Егорович Фальков. – Был ясный, солнечный день. Нас отпустили, мы пошли на митинг на привокзальную площадь. И шли уже не строем, а свободно. Народ ликовал, плясал, гармошки и балалайки звучали, всем было радостно и весело.

– Я родился в Кемеровской области, был призван в армию в Красноярск, а в 1945-м направлен на Дальний Восток. Стояли мы в Суражевке – готовились к войне с Японией, – вспоминает Василий Дмитриевич Кузнецов. – И тут пришло радостное известие: победа! Нам сразу накрыли столы, не обошлось и без фронтовых ста грамм. А в августе мы высадились в Порт-Артуре. Так и служил там до 1950 года. Затем еще три года во Владивостоке. Домой так и не вернулся, женился здесь, сейчас уже правнуки растут.

– Во время войны я был сыном полка, – рассказывает Виталий Сергеевич Андреев. – В атаку я, конечно, не ходил. Меня научили играть на трубе, играл во время построения, делал разную необходимую работу. Война была одной бедой на всех, а мы, мальчишки 9–12 лет, тоже пытались внести свой вклад в победу. Веселили своей музыкой солдат между боями. Они нас жалели, оберегали по мере возможностей. 2 июня 1945 года наш полк посадили в эшелон и отправили на Дальний Восток. Так я и попал во Владивосток...

Совсем скоро баннеры с портретами этих и других ветеранов начнут появляться на улицах. Это будет не только поздравлением для фронтовиков, но и напоминанием всем нам о том, что победу и мир завоевывал не просто народ – каждый человек. И, как писал поэт, здесь мало увидеть, здесь нужно всмотреться...

     

Автор : Михаил НЕЩЕДРИН

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