А ты записался в Бессмертный полк?

В пятый раз в День Победы Владивосток присоединится к всероссийской гражданской акции «Бессмертный полк». Ветеранов Великой Отечественной войны, людей, ковавших победу на фронте и в тылу, с каждым годом становится все меньше, поэтому и родилось такое общественное движение, которое помогает сохранить в каждой российской семье память о победителях и дать возможность тем, кто не дожил до очередной годовщины Великой Победы, вновь пройти гордым маршем в этот праздничный день.

Напомним, что впервые Бессмертный полк прошел по главной улице приморской столицы в 2013-м. С каждым годом количество участников патриотического шествия только росло, и в прошлом году в нем приняли участие уже почти 30 тысяч горожан. Как сообщают организаторы акции в управлении по делам молодежи администрации Владивостока, и в этом году 9 Мая все желающие могут влиться в ряды Бессмертного полка с фотографиями своих родных и близких, прошедших через горнило Великой Отечественной войны.

У тех, кто участвовал в шествиях прошлых лет, вероятно, сохранились штендеры со снимками их родственников-фронтовиков. Для тех же, кто впервые решил встать в победный строй, сообщаем, как к этому подготовиться.

В рамках проекта «Бессмертный полк» хранящиеся в семейных альбомах фото ваших воевавших родных можно увеличить и прикрепить на штендер стандартного размера. До 25 апреля такую услугу оказывают в фотосалоне «Сервис плюс» (ул. Алеутская, 45а, вход со стороны ул. Фонтанной). Отсканируют фотографию и распечатают снимок в формате А3 бесплатно, заплатить нужно будет только за ламинирование. Также здесь можно приобрести штендер для фотопортрета (стоимость уточните на месте). Салон «Сервис плюс» работает с 10.00 до 19.00, телефон 222-18-63.

Кроме того, до 7 мая включительно можно изготовить штендеры и фотопортреты еще в нескольких точках:

– в торговом центре «Луговая» (трамвайная остановка «Луговая», ул. Луговая, 21а, павильон 24, телефон 295-75-05, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +79089957505), ежедневно с 10.00 до 19.00,

– в павильоне «Подарки» (трамвайная остановка «Баляева», ул. Юмашева, 6а, телефон +7-984-193-13-30, электронная почта 2957505@bk.ru, WhatsApp +7-908-995-75-05) ежедневно с 11.00 до 19.00,

– в типографии «Max print» (остановка «Авангард», ул. Светланская, 145, оф.1, телефоны – 8(423)200-25-99, 201-54-94, электронная почта maxprint_tp@mail.ru) в будние дни с 9.00 до 18.00.

Во всех этих организациях при заказе фотопортрета сканирование и обработка (ретушь) фотографий производятся бесплатно. Сам портрет можно выполнить в двух видах: фотопечать на пластике и фотопечать на бумаге с последующим ламинированием (их стоимость уточните по указанным телефонам). В итоге вы получите готовый штендер с размещенным на нем фотопортретом формата А3.

Также есть возможность отдельно заказать сканирование и ретуширование снимка либо отдельно приобрести штендер под готовый фотопортрет.

Важно

Напомним, что шествие Бессмертного полка состоится 9 Мая сразу после окончания парада войск и военной техники. Построение колонны начнется в 9.00 в сквере Семенова (около здания «Серая лошадь», улица Алеутская, 19а). Далее шествие пройдет по улице Светланской и завершится возле мемориала «Боевая слава ТОФ».

Справка «В»

Контактная линия штаба «Бессмертного полка» во Владивостоке: bessmertnyy_polk_vl@mail.ru. Подробности можно узнать в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефонам: 222-08-38, 222-39-65, 2614-180, 2614-400.