Три к одному: отбор на «Молодежный вектор» будет жестким

Первое заседание экспертного совета по рассмотрению заявок на вручение знака «Молодежный вектор» состоялось во Владивостоке на минувшей неделе. Участникам совета предстоит выбрать из 80 претендентов 25 счастливчиков, заслуги которых в развитии молодежной политики города достойны поощрения денежной премией в размере 25 тысяч рублей.

Напомним, что присуждение престижной премии талантливым юным владивостокцам проводится с 2013 года по распоряжению главы города Игоря Пушкарева, в этом году она будет вручаться пятый раз. К участию в конкурсе приглашаются молодые люди, которые внесли значительный вклад в развитие приморской столицы.

В этом году в состав экспертного совета вошли начальник управления по делам молодежи администрации Владивостока Дмитрий Нестеренко, директор МКУ «Молодежный ресурсный центр» Андрей Волков, директор приморской краевой филармонии Анна Алеко, директор Всероссийского детского центра «Океан» Андрей Василевский, депутат городской думы Дмитрий Ямщиков.

– Нам предстоит заочно познакомиться с участниками конкурса и посмотреть на то, каких результатов они добились за прошедший год, – объясняет председатель экспертной комиссии Дмитрий Нестеренко. – Впрочем, со многими из них мы знакомы, они ведут свою деятельность не первый год, и мы знаем ребят по их проектам и мероприятиям. Осталось понять, представлять к награде тех, кто уже получал премии в прошлые годы, либо не обращать на это внимания и судить строго по тому объему работ, который они выполнили.

Так, в 2017 году заявки подали лауреат городской премии «Есть за что!» Людмила Алексеенко (автор и исполнитель хита «Дороже золота»), руководитель молодежного правительства Приморского края Вероника Сипачева, члены студенческой организации «Волонтеры-медики» и другие известные в городе активисты. В этом году среди претендентов стало значительно больше школьников. Возможно, потому, что в прошлом году впервые в число лауреатов попали старшеклассники. Всего заявки подали 80 юношей и девушек, то есть на одно звание лауреата претендуют более трех человек.

Следующая встреча экспертов назначена на 27 апреля. К этому времени им необходимо изучить представленные пакеты документов и сформировать список самых достойных, по их мнению, кандидатов. Судьям предстоит встретиться не один раз, чтобы определить 25 победителей.

Награждение лауреатов состоится в День молодежи, который будет праздноваться 24 июня.