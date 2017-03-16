Шлите фильмы отовсюду

Стартовал прием заявок на 15-й, юбилейный, Международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». Как известно, в этом году он пройдет во Владивостоке с 9 по 15 сентября.

С начала апреля все желающие попасть в основную конкурсную программу полного и короткого метра могут отправлять свои фильмы в дирекцию фестиваля.

Как говорится на сайте Pacific Meridian, принимаются игровые фильмы стран АТР, с английскими субтитрами, законченные производством не ранее 1 января 2016 года.

В 2016 году кинопоказы и мероприятия «Меридианов Тихого» посетило более 30000 зрителей. Отборщики кинофестиваля посмотрели 1200 фильмов. Ежегодно количество поступающих заявок увеличивается, но только 20 фильмов будут отобраны для конкурса и представлены на суд профессионального жюри и зрителей.

Традиционно в этом году будут вручены восемь призов, среди которых приз ассоциации NETPAC за лучший азиатский фильм и приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI.