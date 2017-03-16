Пропавшего без вести 73 года назад приморца похоронят рядом с женой

В преддверии 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне останки приморского солдата Федора Просветова, захороненного в Псковской области, вернут на историческую родину – в город Артем.

Как сообщили в департаменте внутренней политики со ссылкой на муниципалитет, вахта памяти и процедура перезахоронения состоятся на этой неделе.

Федор Просветов погиб в Псковской области в 1944 году и до февраля 2017 года считался без вести пропавшим.

«Федор Просветов был призван на войну в 1944 году. Жил он в районе станции Угольная, которая в те годы относилась к Артему. Почти 73 года, с сентября 1944-го, родные ничего не знали о судьбе бойца. Он считался без вести пропавшим. Тем не менее имя его было высечено на мемориальных плитах у памятника артемовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. И вот в феврале этого года родные получили информацию от поисковой группы межрегиональной молодежной общественной организации «Тризна» о том, что на территории Псковской области найдены останки солдата, личность которого удалось установить благодаря прочтению красноармейской книжки, где были также указаны его супруга и место призыва в ряды армии. Так родные Федора Просветова, никогда не видавшие деда, узнали о его судьбе», – сообщили городские власти.

Останки солдата захоронят рядом с могилой его жены.