На дороги города вышли пылесосы

Вакуумные подметально-уборочные машины (пылесосы) чистят городские дороги после зимних месяцев. Механизированная уборка улиц ведется в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба администрации города.

В уборке также задействованы тракторы-щетки, мини-погрузчики и самосвалы для вывоза собранного мусора. Все работы проводятся в комплексе. Участок дороги очищают подметально-уборочной техникой, а затем проходит пылесос и собирает грязь.

Техника, как сообщили в МБУ «Содержание городских территорий», готова к весенне-летнему циклу уборки приморской столицы. Специалисты провели переоборудование, сменили комплекты зимнего оборудования на летнее. Вся техника укомплектована механизаторами.

Напомним: санитарный двухмесячник ежегодно проводится в целях улучшения благоустройства и санитарного состояния города, очистки дорог, тротуаров, парков и скверов, придомовых территорий от мусора. В двухмесячнике чистоты могут поучаствовать не только управляющие компании, дорожные и коммунальные службы, но и организации всех форм собственности, а также инициативные горожане. В администрацию города уже поступают предложения от неравнодушных жителей помочь с уборкой накопившегося за зиму мусора. В свою очередь, администрация Владивостока готова содействовать в организации субботников и вывозе собранного мусора.

Общегородской субботник в приморской столице пройдет 22 апреля.