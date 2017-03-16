Кончаловский расскажет приморцам о своих друзьях и врагах

Триумфатор национальной кинопремии «Ника» известный режиссер Андрей Кончаловский проведет во Владивостоке творческий вечер. Он выступит 31 мая на сцене театра имени Горького, сообщается на сайте кинофестиваля «Меридианы Тихого».

В 2017 году режиссер отмечает двойной юбилей. Ему исполняется 80 лет, и 55 из них он посвятил кино. Казалось бы, Кончаловский реализовал себя во всех жанрах кино и театра, фильмы его по праву признаны классикой отечественного и мирового кинематографа. Однако его творческие поиски продолжаются. И базируются они на главном постулате метода режиссера: у человека нет иного предмета для любви, кроме человека, потому и в искусстве нет более интересного предмета исследования, чем сам человек.

К каждому, с кем столкнула его жизнь, Кончаловский, по собственному признанию, испытывает чувство благодарности. К одним – за вдохновение, к другим – за помощь и веру, к третьим – за урок, а к некоторым – просто за то, что они были и есть в его судьбе. Воспоминаниями о людях – о родных и друзьях, об учителях и коллегах и даже о врагах, повлиявших на его жизнь и даже изменивших ее, режиссер поделится на своем творческом вечере.

Андрей Кончаловский приоткроет участникам вечера секреты своей профессии, расскажет о скрытых смыслах, которые посвященный зритель угадывает в его картинах и спектаклях, поразмышляет о современной культуре, о человеческой силе и слабости.