Изгнанные из общаги

Две семьи во Владивостоке (одна из них многодетная) оказались на улице по решению суда

Аналогичная участь ждет еще 11 семей, обитающих в общежитии ДВФУ на улице Борисенко, 102. Куда пойдут люди, лишенные крова, где будут жить – эти нюансы никого не интересуют.

Функционирует в нарушение

Если бы не сохнущее на растяжках под подоконниками белье, полуразрушенное пятиэтажное здание без торцевого угла, рассеченное трещинами, с заколоченными фанерой окнами вполне можно принять за нежилой объект, подлежащий сносу. В реальности эти развалины – общежитие ДВФУ, где проживают около 40 человек, в том числе несовершеннолетние.

Как рассказали местные старожилы, первая трещина прошлась по торцевому углу задней стены пятиэтажки в 1998 году, когда здание принадлежало Дальневосточному энергетическому техникуму (ДВЭТ). По словам специалистов, дальнейшее разрушение можно было предотвратить, приняв соответствующие меры. Причем ремонт не потребовал бы больших затрат. Но руководство учебного заведения не обратило внимания на трещину. И вскоре появилась вторая, уже на правом углу фасада.

Прошли годы. Вода, перепады температуры и ветер сделали свое дело: в апреле 2005 года произошло обрушение торцевых стен общаги. Из здания в срочном порядке выселили всех, кто не имел постоянной прописки. Остались только 13 семей, проживающих здесь на законном основании, как они полагали. На тот момент общежитие уже не принадлежало техникуму. Годом ранее его передали в оперативное управление Дальневосточного государственного технического университета (ДВГТУ). Но и руководство вуза не озаботилось восстановлением здания.

Жильцы писали жалобы в разные инстанции вплоть до администрации президента, полагая, что в разрушении общежития виновато руководство ДВГТУ. В 2006-м после очередной прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность») по факту «ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по техническому содержанию здания, что создает угрозу жизни граждан, проживающих в общежитии». Специальная комиссия установила, что «общежитие функционирует в нарушение требований «Правил и норм технической эксплуатации жилфонда», утвержденных постановлением Госстроя № 170 от 2003 года. Эксперты инженерно-исследовательского центра «Дальвент» признали пятиэтажку аварийной. То есть жить в ней нельзя. Тем не менее люди живут здесь до сих пор…

Дети росли бомжами

По словам здешних аборигенов, гонения на них начались, как только общежитие передали ДВГТУ. Одним из методов борьбы с не желавшими выселяться постояльцами было психологическое давление. Общагу систематически посещали какие-то личности с проверками и заявляли, как утверждают жильцы, что их «надо взорвать вместе с детьми», что их «место на помойке», что «если не переедете, окажетесь на Морском кладбище».

Однако переезжать им было некуда. При этом обитатели общаги полагали, что имеют право на участие в федеральной программе по переселению жильцов из ветхого и аварийного жилья. Увы, администрация Владивостока при всем желании не могла им помочь, так как пятиэтажная развалина на Борисенко, 102 является федеральной собственностью (а программа переселения касается только муниципального жилья).

– Вместо того чтобы форсировать ремонт здания, администрация ДВГТУ начала активную войну против нас с целью выселения. При этом они действовали варварскими методами. Нам систематически отключали свет и воду, фактически нарушая наши права, гарантированные Конституцией. А у многих жильцов были маленькие дети, среди нас были пенсионеры и больные. Ко всему прочему руководство университета отказывалось регистрировать малышей по месту проживания. А без регистрации родители не могли получить детское пособие. Фактически дети росли бомжами, – рассказала корреспонденту «В» Елена Скоморошко, житель общежития с 1986 года, о чем свидетельствует отметка о прописке в ее паспорте.

Уведомления о выселении без предоставления другой жилплощади обитатели общежития получали регулярно. В своих требованиях администрация вуза упирала на незаконность их проживания здесь. Хотя у всех «нелегалов» были на руках договоры найма, подписанные еще директором энерготехникума, где они в свое время работали или имели с данным учебным заведением определенные официальные отношения, закрепленные соответствующими документами.

Как установила прокуратура Первомайского района Владивостока в июне 2006 года, граждане «были заселены в жилые помещения общежития не самовольно», поэтому «их выселение должно производиться в судебном порядке с предоставлением других благоустроенных жилых помещений». Действительно, в том же году руководство ДВГТУ попыталось выселить «захватчиков» через суд. Но суд Первомайского района, опираясь на доводы прокуратуры, подтвердил законность их проживания.

Проиграв процесс по выселению, руководство вуза предложило постояльцам временно на период капитального ремонта общежития переселиться в общежитие ДВГТУ на ул. Державина, 17. Обещали, что их прописка останется в силе и они вновь вернутся на Борисенко, 102. Но люди, почувствовав подвох, не согласились. Они боялись, что их либо обманут, либо ремонт здания растянется на годы, что было вполне вероятно при большом объеме работы и нехватке у вуза средств.

В начале апреля 2010 года руководство ДВГТУ прислало жильцам общаги очередную черную метку, официально предупредив, что в здании отключат воду и электричество на 90 суток. Для острастки даже пришел судебный пристав, чтобы опечатать комнаты. Но прокуратура Первомайского района отменила это бесчеловечное решение, посчитав, что «отключение здания общежития по ул. Борисенко, 102 от объектов жизнеобеспечения является недопустимым и может повлечь негативные последствия для проживающих в нем граждан».

Вердикт: выселить на улицу

Давление на жильцов общежития активизировалось после того, как в январе 2011 года ДВГТУ вошел в состав Дальневосточного федерального университета. К новому хозяину полуразрушенного здания перешли все права и обязанности присоединяемого юридического лица. Но руководство ДВФУ тоже не стало тратить силы и средства на ремонт общежития, сосредоточившись на судебных исках о выселении обитателей общаги.

Первыми жертвами судебных разбирательств стали пенсионерка Екатерина Самохина, супруги Игорь Шило и Ольга Елисеенко, а также семья Евгения и Гульнары Котовых, которые воспитывают троих детей.

Согласно заявлению истца никто из граждан, ныне проживающих в общежитии, не состоит в каких-либо правовых отношениях с ДВФУ. И, соответственно, не имеет законных оснований занимать жилплощадь в общежитии. Суд первой инстанции посчитал, что сроки действия договоров найма, заключенных с жильцами в период их работы в Дальневосточном энерготехникуме, давно истекли и договоры эти не имеют ныне юридической силы. И это правда. В отношении Екатерины Самохиной, Игоря Шило и Ольги Елисеенко решение суда вступило в законную силу: выселить без предоставления жилого помещения.

Что касается многодетной семьи Котовых, то здесь иная история. Определением Первомайского районного суда от 17 января 2006 года производство по делу об их выселении из общежития было прекращено, так как истец, на тот момент ДВГТУ, отказался от исковых требований. Хотя основанием для выселения этих ответчиков университет также указывал их самовольное незаконное вселение и отсутствие трудовых отношений с вузом. И поскольку ДВФУ стал правопреемником ДВГТУ со всеми вытекающими, то в соответствии со ст. 221 Гражданско-правового кодекса РФ повторное обращение с теми же требованиями к ответчику и по тем же основаниям недопустимы. Следовательно, ДВФУ не имел права подавать повторно иск о выселении семьи Котовых из общежития. А принятое к производству исковое заявление суд должен был оставить без удовлетворения.

Между тем 14 марта 2017 года решением Первомайского районного суда Гульнара и Евгений Котовы, а также их трое несовершеннолетних детей были выселены из общежития без предоставления другого жилья. Фактически они стали бомжами.

Необходимо отметить, что представитель администрации Владивостока, привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица, возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на отсутствие законных оснований для выселения ответчиков.

Что будет дальше с семьей Котовых, неизвестно. По словам жильцов, на земельном участке, где расположено общежитие, запланировано строительство многоэтажного жилого дома и полуразрушенное здание необходимо срочно снести. А судьбы людей, которых выставили на улицу, пусть и на законном основании, никого не волнуют…

Сегодня правая торцевая стена здания отошла на три метра в сторону от своего первоначального места. Если не принять мер, то через пару лет ей уготован печальный финал. Если стена рухнет, мало никому не покажется – рядом тротуар с оживленным движением. В здании кислый запах сырости и плесени, на стенах грибок. Вода с крыши просачивается до второго этажа, проникая в электрощиты. Если полыхнет, тушить будет нечем – гидранты здесь не работают.

Из почти 200 комнат в общаге занято только 13 на втором и на четвертом этажах. Пока еще там есть жизнь.

От редакции. Ситуация, как видите, неоднозначная. С одной стороны, есть законный собственник здания. С другой – люди оказались на улице, и это нехорошо. Однако нужно понимать: оказались в таком положении они не только по воле собственника, но и из-за своей непредусмотрительности. Когда началась чехарда со слиянием техникума с вузом, а затем и объединением вузов, обитателям общаги следовало побеспокоиться о том, чтобы проверить: а действительно ли их права на проживание здесь так незыблемы, как им кажется? Какую силу имеет прописка в общежитии против святого права частной собственности? Вероятно, им стоило много лет назад обратиться за консультацией к юристу, чтобы обезопасить свое общежитское статус-кво (например, приватизировать занимаемые жилые помещения, если такое возможно). Либо подумать о поисках другого жилья. В общем, подстелить соломку, не дожидаясь ни наездов собственника здания, ни его аварийной участи…