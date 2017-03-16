И с болью, и с надеждой

Обзор писем наших читателей: неблагодарные дети, опустошительный тафун и спасибо врачам

Наша редакционная почта регулярно пополняется посланиями читателей. Все они совершенно разного толка. Есть такие, что читать очень тяжело. Пишутся они со слезами на глазах и читаются так же. Есть рационализаторские, с предложениями и мнениями, как улучшить ту или иную сторону в жизни города. Есть оптимистичные, которые излучают позитив и заряжают хорошим настроением. И многие стоят того, чтобы их процитировать. «В» продолжает публиковать избранные места из писем наших подписчиков.

Последнее дело – забыть о матери

Выбрать из стопки писем одно конкретное очень тяжело. Во-первых, их много. Во-вторых, за каждой весточкой от наших читателей – судьба человека. Ведь люди не берутся за бумагу и ручку по пустякам. Происходит это, когда действительно наболело.

Каждое послание – законченное произведение. И в этом большая разница между письмами и общением через Интернет и по телефону. Что такое комментарий в Сети? Мгновенная реакция, минута скомканных размышлений и пара набитых на клавиатуре строк, которые можно стереть, отредактировать, переписать заново или удалить от греха подальше. Не таковы бумажные письма. Слова в них, как говорится, не вырубишь топором. Какие-то цепляют за душу сразу и сильно. Как, например, послание от 76-летней пенсионерки Зинаиды Григорьевны. Уже год она живет в доме ветеранов Биробиджана (как выясняется, и там читают «В»).

«У меня трое детей, и все девчонки, – рассказывает Зинаида Григорьевна. – Я родилась и почти всю жизнь проработала в поселке Биракан Еврейской автономной области. Трудилась бондарем на промкомбинате 30 лет. Работа очень тяжелая, даже мужики с нее убегали. Делала столитровые бочки, зимой бывало такое, что пальцы рук прилипали к металлу. Работали до двух, а то и трех часов ночи, чтобы выполнить план. За это полагалась премия – 10 рублей. Зато благодарностей накопилась уйма, да и в трудовой книжке 43 года стажа.

Поначалу я жила в трехкомнатной квартире вместе с мужем. Тиран он был и пьяница, бил меня по-черному. Часто уходила к соседям, спала с детьми на улице, на лавках. Но потом достало. После очередного избиения я пошла в поселковый совет, сказала: не могу так больше. Нам дали двухкомнатную квартиру. Я отремонтировала ее и ушла от мужа.

Тем временем дети уже выросли. Одна в Комсомольске-на-Амуре, вторая на Камчатке, а третья осталась в квартире отца, которого не стало несколько лет назад, живет там с двумя детьми, одному 11 лет, второму шесть.

Хочу сказать, что детям мы не нужны. Они даже не звонят. Старшей сейчас 55 лет. Когда у нее родилась дочь, она оставила двухмесячную малышку мне, а сама уехала на Камчатку. Внучку я воспитывала до 22 лет, учила, одевала, обувала. А потом она поехала к маме на полуостров. Там вышла замуж за подводника. На свадьбу меня никто не пригласил. Было очень обидно. Сейчас даже не звонит. Ну как так можно?

В свое время, когда закрыли производство в селе, я стала торговать ягодой. По 12 ведер жимолости в день продавала. Накопила денег и открыла магазин промтоваров. Когда магазин раскрутился, машину приобрела. Но это все так просто не дается. Я заболела. Онкология. Удалили кишечник. Перенесла две операции. Два месяца лежала в больнице, 10 дней – в реанимации. Потом стала учиться ходить по-новому. Меня сначала брали под руки, а потом научилась сама, по стеночке. И ни одна дочь не приезжала ко мне в это время. Как же я плакала!

Сейчас я прохожу химиотерапию. Лекарства покупаю за свой счет. Попросила у старшего зятя выслать три тысячи рублей. А он сказал моей внучке, мол, его мама, когда денег не было, на двух работах трудилась. Выходит, он мне предлагает снова идти работать?

Второй дочери я отдала свою машину. Когда она получила квартиру, помогала деньгами, покупала мебель, обои. Она на ноги поднялась. И в Таиланд успела съездить, и в Турцию. Мне, когда в больнице лежала, прислала тысячу рублей. Да еще обиделась, что я младшую дочь в трехкомнатной квартире отцовской оставила, что помогаю ей.

Вот такие оказались дети. Я плачу. Слезы не дают писать – строк не вижу...»

Тяжело читать такие письма. Эта история – пример, как не должно быть. Но она имеет и своих конкретных адресатов. Надеемся, этот крик души услышат дочери Зинаиды Григорьевны (мы знаем, что нашу газету читают и в Комсомольске, и на Камчатке). И хотя бы позвонят матери. Понятно, что жизнь – штука сложная и в ней нет только черного или только белого цвета. И мы допускаем, что дети могут не общаться с родителями по разным причинам. Но забывать о них совсем – последнее дело.

Нет регистрации – нет компенсации?

Тень разрушительного тайфуна «Лайонрок» продолжает бередить спокойствие Приморского края. Вот и наша читательница Вера Петрова из села Новокачалинск Ханкайского района решила в очередной раз затронуть эту проблему. Главный вопрос, который она задает: кто и как решал, какой ущерб подлежит возмещению, а какой – нет? Вопрос этот, судя по количеству писем на эту тему, интересует многих наших подписчиков.

«По временной регистрации сегодня ничего не возмещают, – сетует Вера Михайловна. – Говорят, надо обращаться в суд. И как мне разъезжать по судам в свои 77 лет, да еще и за 60 километров от места жительства? Тем более когда результат неясен.

У меня в собственности квартира и огород. В селе я живу 56 лет. Временная регистрация у меня уже 26 лет. Огород находится в 20 метрах от озера Ханка. Вода в земле стояла до мая, поэтому сажала овощи я в июне и июле. В итоге до тайфуна ничего не успело вырасти, а после тайфуна все то, что росло, сгнило.

Я не жалуюсь, просто думаю, что надо пересмотреть некоторые положения в вопросе выдачи компенсаций. Ведь покупать овощи в наше время – затратное дело. Картошка и капуста – это еще мелочи. Огурцы и помидоры – вот, что не по карману и пенсионерам, и другим сельчанам. Особенно если учесть, что в селах сегодня нет работы, а те, что ее нашли, получают от 10 до 20 тысяч рублей. Какие овощи на это купишь?»

Спасибо, что мы живы

К счастью, наша почта повествует не только о проблемах. Есть и позитивные моменты. Приятно узнавать, что настроение читателей, оказавшихся в роли пациентов государственных медучреждений, меняется в лучшую сторону. Если еще год назад к нам приходили письма в основном горькие, сообщающие о плохом отношении к больным, о халатности медперсонала, то теперь часто попадается корреспонденция со словами благодарности. Например, послание от Валентины Цымбал из Уссурийска.

«Здравствуйте, дорогая редакция. Пишет вам пациентка (надеюсь, бывшая) краевого онкологического диспансера, – говорится в письме. – Хочу немного рассказать о работниках этого учреждения.

В течение 2016 года волею судьбы мне пришлось находиться на лечении в хирургическом отделении. Вот где действительно видно, что люди работают. В 7.30 весь персонал уже на своих местах. В 8 часов начинают оперировать подготовленных больных. После операций – обход палат. Во всем и всюду порядок, чистота. Все слаженно, спокойно, доброжелательно.

Когда ты оживаешь, на все смотришь по-другому, радуешься, как ребенок, каждому лучику солнца. Врачи, медсестры – это ангелы, дающие такую возможность. Я не знаю, сколько мне отведено жизни (это знает лишь Господь), но я никогда не перестану благодарить этих людей, умных, грамотных, заботливых.

Низкий поклон докторам Ершовой Светлане Иосифовне, Журман Варваре Николаевне, Козининой Наталье Григорьевне, Доюновой Регине Анатольевне, врачам-реаниматологам, а также медперсоналу (к сожалению, всех не запомнила). В отделении радиологии – Бурбо Екатерине Федоровне, девочкам, которые делают процедуры на аппарате «Рокус» и процедуры лучевой терапии «укладку» и «тампонирование». А также врачу из онкологической поликлиники Виноградовой Эльвире Олеговне.

И, если можно, еще хочу передать привет всем, с кем вместе довелось переносить тяготы палатной жизни, помогая хоть чем-то друг другу. Здоровья им и долголетия. Спасибо всем!»

Другая наша читательница, Ольга Яковлевна из поселка Южно-Морского Находкинского городского округа, просит выразить благодарность на страницах «В» гинекологу Евгению Архипову из поселка Врангель и хирургу-гинекологу Наталье Подоляк из городской больницы Находки. «Я желаю им процветания, творческих успехов в работе, добра, счастья и любви. А нам – побольше хороших и верных докторов, таких, как они», – пишет Ольга Яковлевна.

К сожалению, газетные страницы не позволяют публиковать все послания наших читателей полностью. Но уверяем вас, что каждое прочитывается от первой до последней буквы. Поэтому пишите нам письма, уважаемые подписчики. Редакции «В» интересно все. Многие из ваших посланий становятся поводом для серьезных газетных материалов, мотивируют нас быть более профессиональными, отзывчивыми и понятными аудитории. Мы отдаем себе отчет, что за каждым письмом – душевный труд, судьба, важный эпизод жизни. Все это мы очень ценим, а ваши послания бережно храним.