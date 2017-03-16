«Шлагбаумного» дельца лишили права собственности

​Отменен платный проезд по грунтовой дороге, ведущей к пункту пропуска через госграницу «Марково», сообщает прокуратура Приморского края.

Как установил Лесозаводский районный суд, шлагбаум на пути к государственной границе России установил местный предприниматель. Для этого он в декабре 2015 года оформил в частную собственность объект незавершенного строительства, расположенный в пятикилометровой пограничной зоне. Главной ценностью этого объекта стала грунтовая дорога, единственная, по которой можно было проехать к границе. После чего мужчина перегородил дорогу шлагбаумом и стал взимать с проезжающих автомобилистов плату за проезд.

Такой нехитрый вид бизнеса привлек внимание межрайонного прокурора, который обратился в райсуд с исковым заявлением о признании права собственности на указанный объект отсутствующим. Судья Лесозаводского района, рассмотрев все обстоятельства дела, вынес вердикт: право собственности на данный объект не существует. И постановил снять его с кадастрового учета и аннулировать регистрационную запись в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество.