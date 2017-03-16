Мужчины хотят в декрет

Почти треть приморских мужчин согласна сидеть с детьми дома вместо того, чтобы зарабатывать деньги.

Служба исследований сайта по подбору персонала HeadHunter провела опрос среди приморцев, чтобы узнать их мнение насчет того, как родительство отражается на карьере и возможно ли успешное совмещение семьи и работы.

Более половины жителей Приморья (женщин и мужчин) считают, что строить карьеру и воспитывать детей можно одновременно. Чуть меньше (41 % опрошенных) уверены, что детьми заниматься сложнее, чем работать. Забота о детях и оплачиваемая работа воспринимаются как практически равные по своим трудозатратам.

Около трети респондентов (31 %) с большим удовольствием занялись бы карьерой, чем воспитанием детей. Еще 26 % считают, что надо выбирать, дети или карьера, совмещать не получится. Большинство опрошенных (57 %) с ними не согласны. 26 % уверены, что дети мешают карьере, 16 % считают, что заниматься карьерой можно после того, как дети вырастут.

А вот среди опрошенных мужчин 35 % предпочли бы работу, нежели воспитание ребенка, 26 %, напротив, готовы менять подгузники, лишь бы не работать.