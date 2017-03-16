Мандаринки принимают поклонников в лучах заката

Весна в этом году ранняя, так что многие весенние радости происходят раньше срока. Вот и краснокнижные утки-мандаринки прилетели во Владивосток из теплых стран на две недели раньше, чем обычно.

В нашем городе мандаринки гнездятся только в одном месте – на Соленой протоке в районе Фанзавода. Здесь они вьют гнезда, выводят птенцов, отсюда улетают на зимовку в конце октября. Также мандаринок можно увидеть на пресноводных водоемах острова Русского и в Хасанском районе Приморья.

А для жителей микрорайона станции Океанской и Фанзавода их местные два десятка пар уточек стали чем-то вроде особого талисмана, бережно охраняемой достопримечательностью. Люди каждый вечер приходят посмотреть на птиц и приносят угощение – кусочки хлеба.

Почему вечером? Потому что в лучах заката эти великолепные птицы выглядят даже красивее, чем днем, а кроме того, именно в это время они охотно подплывают за угощением.

Соленая протока – уникальная речка Владивостока. Здесь кроме мандаринки гнездятся белая и серая цапли, японский баклан. Но берега, увы, засоряются бытовым мусором, и, вероятно, через пару лет, если варвары и вандалы не одумаются, протока перестанет быть пригодной для гнездования. Впрочем, школьники и энтузиасты с Океанской периодически проводят субботники и очищают в меру сил берега Соленой протоки от мусора, который привозят сюда некие «таинственные незнакомцы».

Справка «В»

Утка-мандаринка распространена только в Восточной Азии, в России гнездится в Амурской и Сахалинской областях, Хабаровском и Приморском краях. Зимует в Китае и Японии. Занесена в Красную книгу России, поскольку в мире ее популяция насчитывает не более 25 тысяч пар. Интересно, что мандаринки считаются символом брака и супружеской верности, так как эти птицы находят себе пару один раз на всю жизнь.



