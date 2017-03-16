Лед сошел, но большой водой не стал

Интенсивное таяние снега и льда продолжается на реках Приморья. Ледовый покров сохраняется лишь на некоторых участках водоемов на севере края.

Как отметили в краевой пресс-службе, несмотря на значительный приток талых вод, все реки Приморского края находятся в берегах. Там, где возможно подтопление, дежурят специалисты ГО и ЧС, например, в Красноармейском районе и на реке Большая Уссурка, где в случае угрозы объектам транспортной инфраструктуры представители МЧС готовы подрывать льдины.

В зиму край вошел с переувлажненной почвой, повышенным уровнем рек, поэтому весна стала особенно тревожным временем года – все ждали сильных паводков. Но пока, к счастью, они обходят Приморье стороной. Возможно, небесная канцелярия решила, что «Лайонрока» нам достаточно.

Впрочем, специалисты ГО и ЧС надеются не столько на милость небес, сколько на свою бдительность и внимательность. Для проведения аварийно-спасательных работ в период половодья готовы почти 11 тысяч человек и более 2,3 тысячи единиц спецтехники.