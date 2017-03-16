Коньяк составил пару стерляди. В безграмотности

Первые итоги Тотального диктанта подводят в России.
В этом году в акции приняли участие более 200 тысяч человек, причем, по предварительным данным, десятая часть из них знает письменный русский на отлично, сообщает «Российская газета».
Во Владивостоке диктант проводился на нескольких площадках – от ДВФУ до ВГУЭС, а самым удивительным местом, где диктовали его текст, стал самолет, выполняющий рейс из приморской столицы в Новосибирск. Также Тотальный диктант писали и на борту фрегата «Паллада».
Окончательные итоги диктанта подведут сегодня, а 20 апреля во Владивостоке пройдет награждение отличников. Но уже сейчас организаторы акции отмечают: самыми сложными для россиян оказались слова «коньяк» и «стерлядь». Многие написали название популярного напитка с твердым знаком.
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