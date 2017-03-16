Дюжина лайнеров стремится во Владивосток

Двенадцать круизных лайнеров из Южной Кореи посетят столицу Приморья в этом году.

Об этом заявил Чой Мун Сун, губернатор южнокорейской провинции Кангвон в ходе 22-го саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии.

– В мае мы возобновим круизную линию Корея – Россия – Япония с портом приписки Сокчо. В наших планах – организация 12 заходов круизных лайнеров во Владивосток. Если этот проект стартует успешно (а мы в этом уверены), в следующем, олимпийском, году сможем увеличить число судозаходов, – уточнил господин Чой Мун Сун.

Напомним: ранее планировалось, что компания Costa Group Asia в содружестве с южнокорейским туроператором Lotte Tour Development Co. организует девять заходов круизных лайнеров во Владивосток.