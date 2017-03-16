Пистолет – лишь иллюзия защищенности

Культура обращения с оружием у россиян пока оставляет желать лучшего, считают эксперты

В Госдуме готовят поправки в федеральный закон «Об оружии». Депутаты предлагают запретить ношение травматических пистолетов, изменить порядок приобретения нарезного оружия для граждан и закрутить другие гайки в этом смысле. Так какую же роль играет оружие в нашем обществе и какова культура обращения с ним?

Найти ответы на эти вопросы попытались эксперты авторской программы «Разговор с Андреем Калачинским» на радио «Лемма». Гостями студии стали приморский писатель Алексей Суконкин, отдавший вооруженным силам пять лет своей жизни (часть из них он посвятил службе в отдельной роте специального назначения), а также тренер стрелкового клуба «Патриот» Валерий Николаев, который во время военной службы занимал должность помощника начальника службы ракетного вооружения.

Пока без институтов

– В США существует влиятельная организация, которая называется Национальная стрелковая ассоциация, – говорит Андрей Калачинский. – Интересно, что помимо всего прочего эта организация является также правозащитной. Действительно, право людей на оружие – одно из главных и первых в американской Конституции. А как дела обстоят у нас?

– Сравнение наших институтов с американскими не совсем уместно, – замечает Валерий Николаев. – В нашей стране им просто нет аналогов. Та же Национальная стрелковая ассоциация в США занимается всем комплексом профильных вопросов. Это в первую очередь пропаганда, популяризация оружейной подготовки и образовательная деятельность. Причем имеется в виду обучение полноценное, когда на базе организации формируются и продвигаются правила подготовки, методологическая система и т.д. Также они занимаются обучением представителей правоохранительных органов.

У нас же все это разъединено и отдано на откуп самим силовым ведомствам, каждое из которых разрабатывает свои стандарты профподготовки. Иными словами, в России нет системообразующего института, который бы занимался оружейным комплексом. Возьмем, к примеру, Владивосток, где стрелковый спорт базируется в учреждениях дополнительного профессионального образования, которые занимаются подготовкой частных охранников. В частности, основная задача клуба «Патриот» – обучать охранников. Спортивной стрельбой у нас занимаются в свободное время вечером.

Как отметил Алексей Суконкин, в нашей стране есть целый ряд организаций, занимающихся просветительской деятельностью в области оружейной подготовки. Однако ни одна из них не является законодательницей моды.

– В России действует общественная организация «Право на оружие». В качестве основного вида ее деятельности заявлены просвещение и обучение людей, – рассказывает Суконкин. – Я являюсь ее представителем в Приморском крае. На данный момент организация не может выйти на тот уровень, который позволял бы ей реализовывать заявленные цели. Не хватает ни людей, ни ресурсов, ни массового запроса. А ведь в России до сих пор не сформировалась культура обращения с оружием. Еще одна цель организации – добиться разрешения на ношение короткоствольного оружия для гражданского населения. Тут возникает множество вопросов. Лично я сам для себя еще не определил, благо это или нет.

Моральный выбор

Продолжая разговор, Андрей Калачинский затронул тему самозащиты. Всегда ли наличие оружия позволит спасти жизнь человека?

– Сегодня людям разрешается иметь травматическое оружие. Такой пистолет наравне с огнестрельным способен защитить вашу жизнь в случае опасности. Но только при условии его правильного применения, – подчеркивает Алексей Суконкин. – Еще раз повторюсь: культуры обращения с оружием у нас нет. Есть тонкая прослойка людей – сотрудников полиции, спецслужб и охранных агентств, которые постоянно проходят инструктажи и учатся владению оружием. Им регулярно рассказывают, где и когда было зафиксировано применение оружия, насколько оно было оправданным, каковы юридические последствия. У таких людей в голове формируется четкое понимание, как и где оружие может быть использовано. Гражданскому же населению подобные знания ежедневно в голову не вкладывают. Соответственно, у людей не сформировано чувство ответственности в той мере, как у служителей правопорядка. И это пока серьезная проблема.

– Многие граждане сегодня толкуют право на ношение оружия как некую обязанность государства научить их стрелять и раздать всем по пистолету, – считает Валерий Николаев. – Это толкование в корне неверно. Приведу такую аналогию: у каждого гражданина есть право купить автомобиль, но не каждый может на нем ездить. Сначала он должен получить определенные навыки. Если сравнивать, что опаснее – автомобиль или пистолет, то автомобиль куда опаснее. Право на ношение оружия – это возможность человека пройти сложный и тернистый путь к получению разрешения на него. От момента возникновения этого желания до покупки оружия проходит много времени и тратится много сил. Это получение всех разрешительных документов, этап обучения, этап сдачи экзаменов, собственно покупка пистолета. А вещь, кстати, недешевая, не всем по карману.

Другой интересный вопрос: насколько люди в принципе готовы принять идею защищать себя с помощью огнестрельного оружия? Андрей Калачинский обратил внимание на недавний резонансный случай в Астрахани, когда были убиты полицейские. Бандиты спланировали ДТП, вызвали сотрудников ГИБДД, затем напали на них с травматическим оружием и отобрали боевое. Даже сотрудники правоохранительных органов не всегда могут воспрепятствовать злоумышленникам. А они-то люди обученные и бывалые. Что же говорить о среднестатистическом гражданине?

– Готовность самого человека защищаться формируется из двух составляющих, – отмечает Алексей Суконкин. – Во-первых, это моральная сторона: чтобы выстрелить в живого человека, необходима моральная готовность. Во-вторых, это моторика, наработанные навыки. Если человек не владеет ни тем ни другим, он всегда будет жертвой – хоть с пистолетом, хоть без него.

Фетиш для селфи

По наблюдению Андрея Калачинского, возможность иметь в собственности огнестрельное оружие не только способствует самозащите, но и является для некоторых людей элементом престижа, моды.

– Знаю многих людей, владеющих травматическим оружием, которые считают, что пистолет за поясом или в кобуре выводит их на новую ступень развития, вроде как они управляют ситуацией, – комментирует эту позицию Алексей Суконкин. – На самом деле наличие пистолета – иллюзия защищенности. Только при наличии навыков и готовности стрелять можно о чем-то говорить. Не пистолет определяет безопасность, а поведение человека.

– Для некоторых людей оружие – это действительно фетиш. Но это неплохо, – продолжает тему Валерий Николаев. – Если человек фетишист и купил себе травматический пистолет или другой вид оружия, чтобы иногда поглаживать его, протирать тряпочкой, фотографироваться с ним, то ради бога. Ничего опасного или зазорного в этом нет. Главное, наверное, честно себе в этом признаться. И надо понимать, что, надев кимоно, ты не становишься каратистом. Человек должен долго тренироваться, повышать свой уровень, чтобы добиваться успехов. Оружием надо заниматься, а не любоваться.

Если пострелять охота

Какое оружие относится сегодня к разряду гражданского?

– Согласно федеральному закону «Об оружии» существует три основных его вида, – объясняет Валерий Николаев. – Во-первых, боевое. Оно используется Вооруженными силами РФ. Во-вторых, гражданское – охотничье и спортивное. И, в-третьих, служебное.

Если говорить о служебном оружии, то это в основном пистолеты, которые применяются частными охранными предприятиями. В чем его отличие от боевого? В величине дульной энергии, или, если по-простому, в мощности. Служебное оружие способно убить человека так же, как и боевое, но законодателем зачем-то принята планка дульной энергии. Здесь можно спорить бесконечно. Не знаю, ради чего эта планка была поставлена. Ее наличие, по моему мнению, привело только к дороговизне служебного оружия.

В связи с этим еще более удивительно, что в качестве гражданского сертифицировано короткоствольное оружие, которое является также и боевым. Например глок-17. Есть спортивный пистолет и есть боевой, находящийся на вооружении правоохранительных органов. Это один и тот же пистолет, уверяю вас. Да и делают их на одном заводе.

А с чего начать новичку, который хочет владеть оружием?

– Когда ко мне обращается гражданин, я не смотрю ни на пол, ни на возраст, – рассказывает тренер стрелкового клуба. – Сам начал заниматься пулевой стрельбой с пятого класса. Единственный вопрос, который задаю: зачем вам это? Как правило, ответ один и тот же: просто пострелять. Коротко, зато честно.

В чем причина такого ответа? В том, что люди не знают ничего о стрельбе, не знают, какие есть стрелковые виды спорта и т.д.

Если охота и стендовая стрельба имеют свои традиции, то в практической стрельбе как виде спорта есть свои тонкости. В этом спорте используются три вида оружия. Первый – крупнокалиберный пистолет диаметром 9 мм. Здесь есть один важный момент: таким оружием физическое лицо владеть не имеет права, он пользуется оружием юридического лица – спортивного клуба. Второй вид – гладкоствольные ружья, дробовики. Этот вид открыт для любого гражданина. Желающий может оформить соответствующие документы и стать обладателем дробовика, после чего начать заниматься таким видом спорта, как практическая стрельба.

После пяти лет владения дробовиком человек имеет право приобрести нарезное оружие (это третий вид) и может продолжать заниматься практической стрельбой с длинноствольным нарезным оружием. Например карабином.

Однако поголовное большинство людей, которые приходят к нам заниматься, стреляют из пистолета. Пистолеты клубные. Гражданину они передаются для тренировочного процесса при определенных условиях: человек должен быть вменяем, психологически здоров и т.д. Затем идет учебный процесс: правильное обращение, освоение технических приемов и собственно стрельба.