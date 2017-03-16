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Мистика

Женщина сняла дух нерожденного сына

27-летняя Эми Фаркер и ее 28-летний супруг Джеймс из английского города Питерборо ожидали двойню. Однако на 16-й неделе беременности будущей матери сообщили, что у ее сыновей фето-фетальный трансфузионный синдром и диспропорциональный кровоток близнецов не позволяет одному из малышей в утробе получать полноценное питание.

Британка перенесла лазерную операцию, в ходе которой детей попытались разделить, однако хирургическое вмешательство не принесло результатов и один из мальчиков умер. Фаркеры назвали скончавшегося сына Алфи, а его выжившего брата – Чарли. Родители, тяжело переживающие смерть своего еще не родившегося ребенка, сделали недавно одно странное открытие и с тех пор считают, что дух Алфи где-то рядом с ними и со своим братом Чарли.

Фаркеры отправились на днях на прогулку с Чарли и купили наполненный гелием воздушный шарик в виде сердца, чтобы выпустить его в небо в память об Алфи. Эми сделала несколько снимков улетающего ввысь шара, а когда просмотрела эти фото на экране смартфона, то неожиданно заметила на одном из снимков светящуюся голубую сферу, парящую над землей. Несмотря на то что своими глазами пара загадочную аномалию не видела, яркий шар отлично запечатлелся на изображении.

Многие другие люди, наверное, сразу посчитали бы, что сфотографировали НЛО, однако Эми и Джеймс убеждены, что это дух их мальчика, следящий за ними, словно ангел-хранитель. Возможно, ему суждено было не родиться, а остаться в этой роли, дабы оберегать по жизни своего брата Чарли. Ведь не зря же говорят, что в этой жизни ничего не происходит случайно. Вот и нынешняя фотография с голубой сферой наверняка какой-то знак свыше. Судя по цвету, непременно хороший…

Автор : esoreiter.ru

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