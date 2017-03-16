​Александр Шепс: Мы все воспитываем наших прародителей

Покинувшие этот мир люди возрождаются в своих семьях

Что это за тот свет, на который уходят люди? Как выглядит параллельная Вселенная? И так уж ли нужны покойным наши визиты на их погосты? Вы знаете ответы на подобные вопросы? Мы нет. Поэтому «В» задал их победителю шоу «Битва экстрасенсов» Александру Шепсу, который недавно побывал во Владивостоке.

– Александр, люди, которые смотрят «Битву экстрасенсов», не раз убеждались: когда вы говорите человеку о его умершем родственнике, друге, то создается впечатление, что покойный вовсе и не покойный. Потому как он знает все семейные дела: кто кого родил, кто чем занимается… Он волнуется за близких, хочет предостеречь. Или, наоборот, радуется, приветы передает. И живых людей отпускает, они уже не скорбят, не рвут себе сердце. Вроде как их близкий не ушел в мир иной, а просто уехал в другой город. Что это? Объясните.

– Каждый из нас видит мир иной абсолютно по-разному. Существуют миллиарды наших копий. И они настолько разные, что у вас фантазии не хватит, чтобы увидеть себя с таких ракурсов и в таких ипостасях. Каждая из этих копий проживает отдельную судьбу. Когда умирает одна физическая оболочка, вам становятся доступны все эти миллиарды копий, которые еще продолжают жить.

Времени по ту сторону не существует

– Когда после смерти человека ко мне приходят его родственники и спрашивают, когда же душа умершего реинкарнирует, и я отвечаю, что совсем скоро – лет через 20, они удивляются. Между тем эти 20 лет в той реальности – неделя в нашей. Все это время душа носится между миллионами своих копий и смотрит, что она сделала в жизни не так, а когда возвращается в новом теле, то у нее остаются эти знания. Они и называются интуицией.

– Если душа, перерождаясь, возвращается в наш мир, то как же вы общаетесь с покойным? Как он может прийти к человеку во сне? Его же там уже не должно быть…

– Первое, о чем нужно помнить, это то, что мы всегда перерождаемся в лоне собственной семьи. Случаи, когда душа перерождается далеко от семьи, очень редки. Уход от семьи случается либо в результате сознательного решения души, либо посредством ритуала. Это крайне редкие случаи. Вы можете воспитывать собственных прабабушек, прадедушек и т.д.

Что остается там? По ту сторону остаются духи. Духи, души, фантомы – абсолютно разные вещи. Если говорить коротко, то духи – это те, кто остается там и больше никогда не реинкарнирует. А вот душа продолжает путь реинкарнации. В свою очередь, фантом – это лишь след души, который может показать вам прошлое, но никак не будущее. Кстати, фантом может означать, что душа уже переродилась.

– Скажите, действительно душам не все равно, приходит к ним кто-то на могилу или все это уже неважно?

– Если вы способны вспоминать своих бабушек или дедушек искренне, то и не ходите на могилу.

Мертвым важна память, которая неэгоистична по отношению к себе. То есть надо не ныть о том, как вам не хватает усопшего, а думать о том, каким он был человеком и как ему там сейчас. Для него это важно, пока он не реинкарнировал. Ритуалы придумали люди. Не мойте полы в доме после того, как из него вынесли усопшего, не закрывайте зеркала, если для вас это ничего не значит.

Мода на сверхъестественное чревата последствиями

– Правда ли, что каждый человек в разной степени обладает сверхъестественными способностями? И если обнаружил у себя такие способности, их надо развивать?

– Не могу ответить на этот вопрос. Но если человек и обнаружил у себя какие-то способности, то только ему решать, что с ними делать.

– Говорят, что если ребенка называют в честь кого-то из близких, то он повторит его судьбу.

– Вовсе нет. У каждого из нас свой собственный путь. Если же вы сами искренне верите, что ваша судьба с чьей-то связана, то, возможно, сила вашей мысли и повлияет на ход событий… Имя влияет на судьбу, но ровно настолько, настолько вы это позволяете.

– Сегодня мистика в моде. А как лично вы относитесь к повальному увлечению заговорами и обрядами?

– Мода на все мистическое меня печалит. Только вдумайтесь: из сотни обратившихся ко мне людей, которые утверждали, что на них навели порчу, только у одного «диагноз» подтверждается. Люди не понимают, что порча – это не просто ряд неурядиц, это настоящая катастрофа, когда вымирает весь женский или мужской род один за другим в течение 6–7 месяцев. Когда люди седеют в прямом смысле.

Опасно то, что мы сами навлекаем на себя беды, утверждая, что мы неудачники, что нам не везет. И отправляем эти мысли во Вселенную. Негативное восприятие жизни чревато последствиями…

Мода на мистику и настоящая мистика – разные вещи. Призрак может нанести реальный физический вред, например выбить человеку кость из сустава. Или одним движением снести огромную фуру с дороги. В ходе съемки одной из программ у меня выбило плечевой сустав, но я продолжал работать, потому что находился в трансе… Потом последовали операции. И это совершенно реальные вещи.

Потерянный талисман забирает беду

– На проекте с вами при прохождении заданий всегда присутствуют магические атрибуты. Вы их сами изготавливаете?

– Около 80 процентов инструментария, которым я сейчас пользуюсь, я видел во сне, после чего создавал их. Остальные притянулись ко мне сами. Например, можно идти по улице и увидеть пуговицу. Она вас заинтересует своей формой, цветом, чем-то еще. И ее можно сделать своим талисманом. В детстве таких талисманов у меня было огромное количество. Когда я их терял, то знал, что избежал серьезных неприятностей. Многие из них отдавал во имя своего успеха.

Кстати, экстрасенсы начинают учиться друг у друга, подсматривают ритуалы, копируют талисманы. Но они, на мой взгляд, впустую тратят время. Когда я попытался повторить ритуал Мэрилин Керро, он не дал никакого эффекта. Также у Мэрилин не дали никаких результатов обряды, которыми пользуюсь я. У каждого из нас абсолютно своя методика работы, и плагиатить ее бессмысленно.

– Вы когда-то учились в театральном институте. Почему бросили учебу?

– Я не бросал вуз, меня оттуда выгнали. Дело в том, что с 17 лет я начал жить отдельно от родителей и мне нужно было обеспечивать себя. Пришлось много работать, что, естественно, сказалось на моей посещаемости нелучшим образом. В общем, после первого курса меня вызвали в деканат и попросили забрать документы. Было обидно, ведь учеба давалась мне легко, ни одной тройки не было.

Впрочем, я ни о чем не жалею. Любой опыт полезен. Обучение в институте дало мне необходимые навыки, которые позволяют мне без всякого стеснения выступать перед публикой. Еще я работал на радио, занимался озвучиванием героев фильмов и сериалов, пел, сейчас пишу книги и стихи.

– О чем пишете?

– Первым писательским опытом был фантастический роман. В нем было много прототипов моих друзей и знакомых, с ними происходили разные события, и одного героя убили. Через некоторое время человека, с кожторого был списан герой, убили таким же образом. Это произвело на меня глубочайшее впечатление, и я надолго забросил писательство. Но книгу потом все-таки дописал. Через некоторое время написал еще одну книгу, на этот раз на мистическую тему «Медиум в поисках жизни». В ней я рассказал, как получил и развивал свои способности, как их использую и т.д. Сейчас пишу третью книгу также на мистическую тему.

– Александр, вы много общаетесь с такими же экстрасенсами, как вы. Есть ли в Приморье люди со сверхъестественными способностями?

– Я первый раз в Приморском крае и, честно говоря, никого здесь не знаю. Но уверен, что у вас тоже есть талантливые и способные люди, как и везде.