От девочки Светы до столетней Коко Шанель

Актриса Немоляева бешеных денег в руках не держала, но в них играла

Светлана Немоляева не могла не стать актрисой. В ее случае не быть актрисой – значит не быть собой. «Моя профессия и семья дают мне силы и желание жить и радоваться этой жизни», – говорит Светлана Владимировна.

К 80-летию народной артистки Светланы Немоляевой ее театр – имени В. Маяковского – подарил спектакль ее любимого драматурга Николая Островского. В постановке «Бешеные деньги» она играет Надежду Чебоксарову, мать девицы на выданье. А вот дочку, Лидию Чебоксарову, играет внучка Немоляевой Полина Лазарева. Что может быть лучшим подарком к юбилею?

– Светлана Владимировна, случались ли в вашей жизни «бешеные деньги»? И если да, то как вы ими распорядились?

– В моей жизни никогда не было денег в таком понимании, в каком о них говорится у Островского. Но однажды я снялась в рекламе. Это были 90-е годы, когда у нас началась новая жизнь. Вот тогда мне заплатили большие деньги. По моим понятиям большие… Я уже точно не помню сколько, но я их тогда посчитала «бешеными». На тот момент у нас было много расходов, и они пришлись очень кстати. Вообще, есть такая замечательная фраза: «Мне не надо много денег, мне надо, чтобы их было достаточно».

– В чем актуальность «Бешеных денег» сегодня?

– В те годы, когда я училась в институте и была молодая, деньги не были поставлены во главу угла. Я помню себя в этой жизни: мы только с Сашей моим поженились, это был как раз 60-й год, я только пришла в театр имени Маяковского. Мы играли на сцене, нас окружали изумительные актеры, у нас был замечательный главный режиссер – Николай Павлович Охлопков. И тогда жизнь была для нас другая. Нам очень важен был внутренний мир, важно общение с интересными, талантливыми людьми – с актерами, художниками, с теми, кто нам что-то новое рассказывал. А деньги – они как-то были в стороне. Все жили в основном в коммуналках. Машин практически ни у кого не имелось. Джентльменского набора в виде холодильника, дачи и отдельной квартиры тоже ни у кого не было. Но тогда было другое... Тема «бешеных денег», конечно, была понятна и интересна, но она в душу не попадала. И я помню, что тогда из текста пьесы выбрасывали отрывки, которые были связаны с кредитами, векселями, счетами. Потому что это все было как будто с другой планеты. А сейчас, мне кажется, это необыкновенно современно. Ведь эта тема витает в обществе: жить не по средствам, а в кредит, казаться, а не быть, то есть какая-то мистификация за счет незаработанных, но каким-то образом добытых денег. И деньги властвуют в наших поступках, каких-то житейских ситуациях… Они на тебя давят, ты уже не можешь о них не думать. В этом и величие классика. Он появляется откуда-то, завоевывает своей темой то время, которое ему открылось. И сейчас мы снова живем в такое время…

– Говорят, что у вас особая любовь к Островскому, это так?

– В театре я сыграла около 50 ролей. Но Островского действительно люблю особенно. Когда была совсем молодая, как моя внучка Полина, играла Негину в «Талантах и поклонниках». Меня не очень хотели брать в этот спектакль, но я сама лезла напролом и просила меня взять. И когда из театра ушли все артистки, которые играли Негину, эту роль наконец-то дали мне. И играла я ее лет восемь. Не могу сказать, что я ее тогда играла хорошо. Теперь уже понимаю, что многое как актриса тогда пропустила, не поняла в этом материале и как много снивелировала… А теперь в этом же спектакле я играю маму – Домну Пантелеевну.

– Вашей внучке Полине Лазаревой досталась роль дочери вашей героини. Как вам вместе играется на одной сцене с родным человеком?

– Я счастлива работать с Полиной. Мы с ней играем вместе в «Талантах и поклонниках» и теперь вот здесь… Полина – это продолжение моего Саши, моего сына. Она такая настоящая. В театре, слава богу, у нее много ролей, она играет красавиц, таких вот положительных, хороших девушек. А в этом спектакле, не приведи Господь, какая вредная! Хотя сама она абсолютно другая. Полина с детства бывала с нами на гастролях – это тихий рай, а не ребенок. А вот папа ее, Саша, в детстве был такой шустрый, что мы с мужем под вечер, когда уже совсем были без сил, могли сказать ему: «Шура, делай что хочешь, только оставь нас в покое!»

– У вас большая фильмография, какие фильмы считаете своими любимыми?

– Фильмы Эльдара Рязанова. Это «Гараж», «Служебный роман», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово»… Рязановские фильмы очень люблю – они сделали мне жизнь. И его самого очень люблю. Это отдельная большая тема.

– Осознаете цифру, которая будет звучать на вашем юбилее, – 80 лет?

– Мне кто-то из знакомых сказал недавно: «Света, к тебе приближается такая трагическая дата!» Ну вот приблизилась, и никуда не денешься. Я не чувствую и никогда не чувствовала возраст. Так сложилась, что моя жизнь – это театр, а в театре я постепенно переходила от девочки к девушке, от девушки к женщине, потом к более пожилым и совсем уж пожилым. Я даже сыграла лет десять или пятнадцать назад столетнюю женщину – прототипа Коко Шанель. Поэтому за мое спокойное отношение к возрасту нужно благодарить театр. Я смогла пройти путь женщины без драматических изломов. И иногда ловлю себя на мысли, что во время бессонницы вдруг на ум приходят слова героинь из спектаклей, которые играла много-много лет назад, например из «Гамлета», где играла Офелию…

– В чем ваше самое больше счастье?

– В том, что встретила Сашу, Александра Сергеевича Лазарева. И прожила с ним 51 год. И несчастна, что его потеряла. Счастлива, что случилась профессия в моей жизни. Мой папа после окончания коммерческого училища, лет в 20, поступил в ГУМ бухгалтером. И он рассказывал, что самым страшным для него было прийти в кабинет в 9 утра и весь день смотреть на часы, которые висели напротив. И ждать, когда будет шесть вечера, чтобы пойти домой. «Если бы я так прожил жизнь, она была бы бесполезной»,– так он говорил. А потом он поступил во ВГИК, был одним из первых выпускников. И посвятил жизнь кино – папа был режиссером. И кино заняло его жизнь, и на часы он уже не смотрел.

– В какой-то другой профессии можете себя представить?

– Нет. Сколько себя помню, даже совсем маленькой девочкой, мне все время хотелось играть. Сначала неосознанно что-то придумывала, создавала, импровизировала. Потом уже осознанно… Одним словом, я была обречена на эту профессию!